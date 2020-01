MADSACK Mediengruppe: Zwei der renommiertesten Politikjournalistinnen Deutschlands wechseln zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (FOTO)

Hannover (ots) - Eva Quadbeck und Kristina Dunz verstärken zum 1. Januar 2021das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der MADSACK Mediengruppe. Quadbeck wirdstellvertretende Chefredakteurin des RND und Leiterin der Hauptstadtredaktion inBerlin. Kristina Dunz übernimmt die stellvertretende Leitung derHauptstadtredaktion."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Eva Quadbeck und Kristina Dunz zwei derrenommiertesten Politikjournalistinnen Deutschlands für das RND gewinnenkonnten. Beide sind sehr erfahren, bestens vernetzt in der Bundespolitik undgenießen sowohl in der Medienbranche als auch in der Politik hohe Wertschätzungfür ihre Arbeit", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführungder MADSACK Mediengruppe. "Mit Eva Quadbeck und Kristina Dunz bekommt dasbereits sehr gut aufgestellte Team der Hauptstadtredaktion weitere Verstärkung."Gemeinsam mit der RND-Redaktion um Chefredakteur Marco Fenske sollen Quadbeckund Dunz das Portfolio an journalistischen Produkten und Formaten desRedaktionsNetzwerks Deutschland weiter ausbauen.Quadbeck kommt von der Rheinischen Post (RP), wo sie derzeit stellvertretendeChefredakteurin und Leiterin der Parlamentsredaktion ist. Bereits seit 2002 istQuadbeck als Korrespondentin in der Hauptstadt erfolgreich tätig. Seit 2014führt sie die Parlamentsredaktion und wurde 2016 in die Chefredaktion der RPberufen. Dunz wirkte in verschiedenen Stationen bei der dpa, unter anderem warsie acht Jahre für die Berichterstattung über das Kanzleramt zuständig. 2017erhielt sie den Preis der Bundespressekonferenz für ihre Frage zurPressefreiheit an US-Präsident Donald Trump. Seit Ende 2017 arbeitet Dunz alsstellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion bei der Rheinischen Post. Diepolitischen Expertisen von Quadbeck und Dunz sind regelmäßig im TV gefragt,zudem sind sie als Autorinnen bekannt. Gemeinsam verfassten sie eine Biografieüber Annegret Kramp-Karrenbauer.Über das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND):Mehr als 60 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von mehr als 2,3Mio. Exemplaren und einer Reichweite von mehr als 6,8 Millionen Lesern beziehenbereits überregionale Inhalte vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), daruntersowohl MADSACK-Titel (u.a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine,Märkische Allgemeine) als auch weitere Partner (z.B. Kölner Stadt-Anzeiger,Hildesheimer Allgemeine, Neue Westfälische). Mit seinen exklusiven Inhaltenzählt das RND zu den meistzitierten Medien Deutschlands.Pressekontakt:Markus HaukeLeitung UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2630hauke.markus@madsack.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107714/4491325OTS: MADSACK MediengruppeOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell