MADSACK Mediengruppe: Hannah Suppa und Marco Fenske steigen weiter auf (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Hannover (ots) -Die MADSACK Mediengruppe beruft Hannah Suppa (35) zurChefredakteurin Digitale Transformation und Innovation im Regionalen."Hannah Suppa ist eine großartige Journalistin. Innovativ, digitaldenkend und mit großem Herzen für das Regionale", sagt ThomasDüffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACKMediengruppe.Suppa wird in ihrer neuen Funktion eng mit Marco Fenske (35), seitJanuar Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND),zusammenarbeiten. Fenske war maßgeblich an der bisherigenerfolgreichen Entwicklung des RND und weiterer Webangebote wie demSportbuzzer beteiligt und ist als RND-Chefredakteur weiterhinverantwortlich für alle überregionalen Inhalte. "Hannah Suppa undMarco Fenske sind ein starkes Team. Sie werden der digitalenTransformation unserer Medienmarken gemeinsam mit unserenChefredakteuren und Redaktionen weiteren Schub geben", sagt Düffert.Suppa und Fenske übernehmen gleichberechtigt auch dieGeschäftsführung der RND Redaktionsnetzwerk Deutschland GmbH. ÜberHannah Suppas Nachfolge als Chefredakteur/in der MärkischenAllgemeinen Zeitung (MAZ) wird zu gegebener Zeit informiert werden.Wolfgang Büchner (52), Chief Content Officer der MADSACKMediengruppe sowie Geschäftsführer und Entwicklungs-Chefredakteur desRedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), verlässt das Unternehmen. Erwird MADSACK weiter beratend zu Seite stehen."Im Namen der MADSACK Mediengruppe danke ich Wolfgang Büchner fürseine ausgezeichnete Arbeit. Er hat viele wichtige Impulse zurerfolgreichen Weiterentwicklung des RND gegeben - und damit die gutePositionierung unseres Netzwerks weiter gestärkt. Wir wünschen HerrnBüchner für seine berufliche Zukunft nur das Beste", sagt Düffert.Zur Person Hannah Suppa:Hannah Suppa (35) hat nach ihrem Studium bei der HannoverschenAllgemeinen Zeitung (HAZ) volontiert. Nach Stationen im Lokalen sowieam Digital-Desk leitete sie ab 2012 den gesamten Digitalbereich imHAZ-Newsroom. Im April 2014 wurde sie zur stellvertretendenChefredakteurin der HAZ berufen, im Juli 2017 übernahm sie das Amtder Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) inPotsdam. 2018 zeichnete das Medium Magazin Suppa als "Chefredakteurindes Jahres" aus.Zur Person Marco Fenske:Marco Fenske (35) volontierte beim Westfalen-Blatt und istAbsolvent des Teams 1 an der Axel-Springer-Akademie. Im Anschlussarbeitete er vier Jahre bei Sport-Bild, dann als stellvertretenderSportchef der Abendzeitung. 2014 kam Fenske zur MADSACK Mediengruppe,war dort zunächst Sportchef, dann Mitglied der Chefredaktion desRedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und baute als Geschäftsführerdas Sport-Vertical Sportbuzzer auf. 2018 wurde er zumstellvertretenden Chefredakteur, 2019 zum Chefredakteur des RNDberufen.Über die MADSACK Mediengruppe:Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzialregionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel,das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), reichweitenstarkeDigitalangebote sowie 28 Anzeigenblätter. Zum Verbund gehörenweiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierteTochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungenaus den Bereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik,Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.Pressekontakt:Markus HaukeLeitung UnternehmenskommunikationMADSACK MediengruppeT 0511 518-2630hauke.markus@madsack.deOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell