MADSACK Mediengruppe: Benjamin Schrader wird zum weiteren Konzerngeschäftsführer berufen (FOTO)

Hannover (ots) - Benjamin Schrader wird zum 01.10.2020 in die Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe berufen. Als Chief Operating Officer (COO) wird der 41-Jährige für das operative Geschäft der Mediengruppe verantwortlich sein. Zudem wird er die wichtigen Wachstumsfelder Post und Reisen verantworten. Der bisherige COO, Christoph Rüth, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.Schrader ist seit 2013 bei der MADSACK Mediengruppe tätig, seit 2015 als Geschäftsführer der Märkischen Verlags- und Druck-Gesellschaft ( Märkische Allgemeine Zeitung )."Benjamin Schrader ist eine große Verstärkung für uns. Es ist ein sehr unternehmerisch agierender und moderner Medienmanager", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe. "Benjamin Schrader hat in Brandenburg gezeigt, dass er sich in allen wichtigen Themenbereichen von Regionalzeitungen bestens auskennt. Gleichzeitig hat er sich bei konzerninternen Veränderungsprozessen als umsichtiger Teamplayer erwiesen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in der Konzerngeschäftsführung."Zur Konzerngeschäftsführung gehören in der neuen Konstellation Thomas Düffert (CEO), Adrian Schimpf (CFO) und ab 01.10.2020 Benjamin Schrader (COO).Im Rahmen der Neuaufstellung übernimmt der MADSACK-Digitalchef Bernhard Bahners die konzernweite Steuerung des B2C-Marketings für Print und Online. Das konzernweite Key-Account-Management von MADSACK übernimmt Günter Evert, Leiter Konzernbereich Niedersachsen.Das bisherige Mitglied der Konzerngeschäftsführung, Christoph Rüth, verlässt das Unternehmen und wechselt zur Funke Mediengruppe. "Christoph Rüth ist ein großartiger Kollege. Er hat großen Anteil an der strukturellen Neuaufstellung unseres Verlagsgeschäftes. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Mediengruppe sehr herzlich bei ihm für seine ausgezeichnete Arbeit und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute", sagt Thomas Düffert.Über die MADSACK Mediengruppe:Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Zum Verbund gehören weiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.Pressekontakt:Lisa MayReferentin UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2633l.may@madsack.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107714/4639801OTS: MADSACK MediengruppeOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell