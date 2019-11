MADSACK Mediengruppe: Adrian Schimpf wird Konzerngeschäftsführer / Sven Fischer verlässt das Unternehmen (FOTO)

Hannover (ots) -Adrian Schimpf wird zum 1. Januar 2020 in die Konzerngeschäftsführung derMADSACK Mediengruppe eintreten. Der 50-Jährige folgt auf Sven Fischer, der dasUnternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Als Konzerngeschäftsführer undFinanzchef (CFO) der MADSACK Mediengruppe wird Adrian Schimpf die BereicheFinanzen, Personal und Recht sowie das Immobilienmanagement übernehmen."Adrian Schimpf ist ein sehr geschätzter Kollege, der als Leiter Personal undRecht maßgeblich mit dazu beigetragen hat, unsere Mediengruppe in denvergangenen Jahren erfolgreich neu aufzustellen. Ich freue mich auf die nochintensivere Zusammenarbeit mit ihm", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe.Sven Fischer, bisher CFO und Mitglied der Konzerngeschäftsführung, verlässt dasUnternehmen auf eigenen Wunsch. "Sven Fischer hat wichtige Impulse in derEntwicklung unseres Konzerns gegeben", sagt Thomas Düffert. "Im Namen derMADSACK Mediengruppe danke ich ihm für seine erfolgreiche Arbeit und wünsche ihmpersönlich und beruflich alles Gute."Zur Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe gehören in der neuenKonstellation ab Januar 2020 Thomas Düffert (CEO), Christoph Rüth (COO) undAdrian Schimpf (CFO). Neuer Leiter des Geschäftsbereich Finanzen wird zum 1.Januar 2020 Jakob Mies, der in dieser Funktion direkt an KonzerngeschäftsführerAdrian Schimpf berichten wird.Über die MADSACK Mediengruppe:Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokalerMedien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND), reichweitenstarke Digitalangebote sowie 28 Anzeigenblätter.Zum Verbund gehören weiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierteTochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus denBereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- undFernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.Pressekontakt:Lisa MayReferentin UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2633l.may@madsack.deOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell