MADISON Hotel auf dem Weg in den DEX / Erstes Unternehmen will in den Deutschen Ethik Index (FOTO)

Hamburg (ots) -Das MADISON Hotel Hamburg hat sich als erstes Unternehmen auf denWeg in den "DEX Deutscher Ethik Index" gemacht. Am 22.03.2018 wurdedem MADISON von der Stiftung - CLUB OF HAMBURG und der FAIR PROFITGmbH die Bestätigung überreicht, dass das MADISON das Level E(Einstieg) "Committed to FAIR PROFIT" erreicht hat. Das bedeutet:Geschäftsleitung und Führungskräfte kennen das Managementmodell"Erfolg mit Anstand" und den Reifegrad des MADISON auf dem Weg zugemeinsamem ökonomischem und gesellschaftlichem Mehrwert ("SharedValue). Thomas Kleinertz, Direktor des MADISON: "Wir wollen keinebunten Logos und keine Zertifikate kaufen. Wir wollen die Bestätigungunserer Vorstellung von einer anständigen Arbeitsweise schwarz aufweiß haben!"Vorausgegangen ist im Dezember 2017 eine Status-Quo-Analysezusammen mit den Führungskräften. Ergebnis: Das individuelle"DEX-Stärkenprofil" liegt vor. Ziel des MADISON ist es, möglichstnoch 2018 das Gütesiegel "Erfolg mit Anstand" zu erreichen. Ergänztum ein Nachhaltigkeits-Rating, ist abschließend die Aufnahme in denDeutschen Ethik Index möglich. Unternehmen im DEX sind nicht nurerfolgreich, sondern zeigen, dass dieser Erfolg auf anständige Weiseerwirtschaftet wurde.Die Stiftung - CLUB OF HAMBURG und ihre hundertprozentigeTochtergesellschaft, die FAIR PROFIT GmbH, haben zusammen mit demKonstanz Institut für Corporate Governance das Managementmodell"Erfolg mit Anstand" auf wissenschaftlicher Basis und zugleichpraxisorientiert aufgebaut. Die Umsetzung des Modells in Unternehmenhat mit dem MADISON Hotel Hamburg begonnen.