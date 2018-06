MADE.COM heißt Guido Syré als neuen Managing Director DACH willkommen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Design-Brand MADE.COM ist im deutschsprachigen Raum ab sofortunter neuer Führung. Als Managing Director DACH konnte Guido Syrégewonnen werden, der das rasante Wachstum des Unternehmens inDeutschland, Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben soll.Guido Syré besitzt fast 20 Jahre Erfahrung aus der Digitalbrancheund dem Onlinehandel und war dabei in unterschiedlichen GeneralManagement Funktionen für Start-ups und große multinationale Konzernetätig. Rund zehn Jahre wirkte Guido Syré bei eBay und war dort unteranderem Geschäftsführer des Tochterunternehmens Shopping.com, GeneralManager International des eBay Commerce Networks sowie ChiefOperating Officer für brands4friends und eBay Fashion. Seine digitaleKarriere begann Syré bei urbia.com und VISA Europe in London.Syré selbst zur neuen Herausforderung: "Wie in der Mode werdenauch die eigenen vier Wände immer mehr Ausdruck unsererPersönlichkeit und MADE.COM bietet mit seinen Produkten und derFrequenz, mit der neue Designs gelauncht werden, ein einzigartigesAngebot. Hochwertiges Design zu erschwinglichen Preisen - das istunsere Positionierung und die wollen wir noch stärker in die DACHMärkte tragen."MADE.COM sagt herzlich willkommen und freut sich auf dieZusammenarbeit.Pressekontakt:Senait Almedom | PR LifestyleBOLD Communication & Marketing GmbHTorstraße 6810119 BerlinM: senait.almedom@boldberlin.comT: +49 30 20 21 577 197Original-Content von: MADE.COM, übermittelt durch news aktuell