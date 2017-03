MACHINA Summit.AI: Neues Business-Event für künstliche Intelligenz in München

München (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist ein entscheidenderAspekt der Digitalen Transformation, der derzeit seinen Kinderschuhenentwächst. Während viele Unternehmen immer noch misstrauischgegenüber dem disruptiven Potential von KI-Technologien sind,erwarten sich andere davon eine Verbesserung vonEntscheidungsprozessen, Kundenservice und Betriebsleistung - einigerechnen sogar mit gesteigerten Umsätzen. Vielen Unternehmen -potentiellen Nutzern wie auch Händlern - fehlt jedoch der Überblicküber die Vielzahl an Technologien und Lösungen sowie deren Preise undVorteile. Dieses Problem behebt Imago Techmedia, Veranstalter vonEuropas führenden Enterprise-IT-Events IP EXPO und Cyber SecurityEurope, mit dem MACHINA Summit.AI, der am 8. und 9. November 2017 inMünchen stattfindet. Die einzigartige Veranstaltung bringtrenommierte Sprecher, führende Unternehmen und revolutionäreTechnologien zusammen. Abgerundet wird das Programm durch einenAusstellungsbereich sowie fesselnde Präsentationen überKI-Technologien.Davon profitieren BesucherDas rasante Tempo der Digitalen Transformation setzt CIOs, CTOs,Analysten, Entwickler und Geschäftsführer unter Druck. Denn nur durchden Einsatz digitaler Technologien können sie sicherstellen, dass ihrUnternehmen auch in Zukunft effizient arbeitet und wettbewerbsfähigbleibt. Tatsächlich stimmen Experten überein, dass die digitalenInnovationsinitiativen der nächsten Jahre durch KI vorangetriebenwerden, und dass KI zunehmend wichtiger für den Geschäftserfolg wird.Der MACHINA Summit.AI, der im MOC Veranstaltungscenter Münchenstattfindet, ermöglicht Besuchern einen Einblick in aktuelle Trendsrund um das Thema KI. Im Ausstellungsbereich präsentieren innovativeStart-Ups und führende Unternehmen, die die Speerspitze der digitalenRevolution bilden, ihre neuesten KI-Lösungen. Zusätzlich bietet derMACHINA Summit.AI eine große Bandbreite hochwertiger Präsentationenund Vorträge weltweit anerkannter Technologieexperten. Für Besucherbietet die Veranstaltung die einzigartige Möglichkeit, einendetaillierten Überblick darüber zu erhalten, wie neue Technologiendie Digitale Transformation vorantreiben und welche VorteileUnternehmen daraus ziehen können.Auf dem MACHINA Summit.AI können sich Unternehmen mithochqualifizierten Besuchern vernetzen - von Geschäftsleitern überDatenanalysten bis hin zu KI-Spezialisten. Als Veranstalter weltweitführender Technologieevents wie der IP EXPO besitzt Imago Techmedialangjährige Erfahrung in der Lead-Gewinnung für Aussteller.International renommierte SprecherAuf dem MACHINA Summit.AI teilen renommierte Sprecher ihrExpertenwissen in den Bereichen KI, Datenanalyse, Internet of Things(IoT) und vielen weitere Technologiethemen. Es sprechen u.a.:- Dr. Damian Borth, Director of Deep Learning, DFKI (DeutschesForschungszentrum für Künstliche Intelligenz)- Dr. Wolfgang Hildesheim, AI Leader, IBM Watson- Dr. Angie Ma, Founder, ASI Data Science- Silviu Niculita, Head of Technology, Yonder- Dr. Steven Peters, Manager Technology Management Digitisation,Group Research A.I., Daimler AG- Danilo Poccia, Technical Evangelist, Amazon Web Services- Karina Popova, Head of Development, LINK Mobility GmbH- Jay Tuck, Consultant Speaker, ARD- Prof. Dr. Patrick van der Smagt, Head of AI Research & CTO,Volkswagen GroupFünf PräsentationsbühnenDie Sprecher präsentieren ihre Vorträgeauf den fünf Präsentationsbühnen des MACHINA Summit.AI. Zu den Themenzählen:- MACHINA Summit.AI Keynote: Erfahren Sie vonBranchenführern, Analysten und Early Adopters, wieUnternehmen KI einsetzen und vorantreiben.- Interaktion mit KI: Lernen Sie, wie diefortschrittlichsten Unternehmen der Welt mit KIinteragieren und dadurch Zeit und Kosten sparen.- Data Science und Machine Learning: IoT verändert die Artund Weise, wie Unternehmen ihre Daten analysieren müssen.Die einzige in Zukunft praktikable Möglichkeit bestehtdarin, intelligente Maschinen zu schaffen, dieselbstständig lernen.- Deep Learning: Deep Learning ermöglicht Computern,unendliche Datenmengen wie Bilder, Videos oder Texte zuverarbeiten und zu verstehen.- KI im Unternehmen: KI wird schon bald ein Kernbestandteilder Technologiestrategie jedes Unternehmens sein. MACHINASummit.AI zeigt, was in Zukunft durch KI alles möglich seinwird.Registrieren und teilnehmenDer Besuch des MACHINA Summit.AI ist kostenlos für alle, die sichvor dem 7. November 2017 auf www.machinasummit.ai anmelden. Danachkostet der Eintritt 60 Euro. Auch die Teilnahme an den Vorträgen istgratis - eine hervorragende Möglichkeit zur kostenlosen Weiterbildungüber den Einfluss von KI auf Unternehmen. Unternehmen, die auf demMACHINA Summit.AI ausstellen möchten, sind eingeladen, ImagoTechmedia für weitere Informationen zu kontaktieren.Über MACHINA Summit.AIMACHINA Summit.AI ist eine neue Veranstaltung zum Thema KünstlicheIntelligenz (KI), Analytik und IoT, das am 8. und 9. November 2017 imMOC Veranstaltungscenter in München stattfindet. Die Veranstaltungerkundet, wie KI-Technologien wie Machine Learning, Deep Learning undCognitive Computing zusammen mit Analytik und IoT die Geschäftsweltverändern. Das Event richtet sich speziell an CIOs, CTOs, Entwicklerund Geschäftsführer, die die Digitale Transformation ihresUnternehmens vorantreiben wollen. MACHINA Summit.AI wird veranstaltetvon Imago Techmedia, dem Veranstalter Europas führenderEnterprise-IT-Events IP EXPO, UC EXPO und Cyber Security Europe.Weitere Informationen finden Sie unter www.machinasummit.ai.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHTel.: +49 (0)89 99 38 87 -30Email: machinasummit.ai@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: MACHINA Summit.AI, übermittelt durch news aktuell