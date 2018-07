M7 Smart-TV-App mit Webit New Media Award ausgezeichnet (FOTO)

Köln (ots) -+++ Ausgezeichnete Innovation: Webit New Media Award anSmart-TV-App der M7 Group für "unbestreitbare Innovation im BereichContent" vergeben+++ Diveo, die zur M7 Group gehörende hybride SAT-TV-Plattform,bietet Smart-TV-App im deutschen Markt an+++ Diveo Smart-TV-App aus dem Samsung App Store bündelt linearenund on-demand-TV-Content, den Zugang zu über 30 Mediatheken, einenmodernen EPG und zahlreiche smarte FunktionenDie Smart-TV-App von Diveo, die im Rahmen einer internationalenKooperation mit Samsung vorgestellt wurde ist nun preisgekrönt: DieTV App der M7 Group, zu der Diveo gehört, wurde im Juni mit dem WebitNew Media Award beim Webit Digital Entertainment & Media Summit(kurz: DEMS) in Sofia ausgezeichnet. Die innovative Smart-TV-Appbietet eine nahtlose Zusammenführung aller TV-Inhalte via Satellitmit jenen aus dem Internet in einer einzigen Benutzeroberfläche ohnezusätzlichen Hybrid-Receiver.Die Webit DEMS Awards werden vom Organisationskomitee des WebitFestivals im Rahmen des Digital Entertainment & Media Summit anEinzelpersonen oder Firmen mit herausragenden Ergebnissen in denKategorien New Content, New Media, New Entertainment und SocialEngagement vergeben. Die Smart-TV-App der M7 Group wurde in derKategorie New Media ausgezeichnet.Plamen Russev, Executive Chairman der Webit Foundation, erklärte:"Der New Media Award würdigt eine unbestreitbare Innovation imBereich Schaffung, Zusammenstellung oder Lieferung von Content. Mitihrer innovativen Smart-TV-App hat M7 erfolgreich einen neuen Servicelanciert, der die Hürde zum Konsum von linearen und interaktivenTV-Content für Konsumenten senkt und gleichzeitig dem wachsendenBedarf an nachhaltigen und kosteneffektiven Hardware-Geräten gerechtwird."Die innovative Smart-TV-App von Diveo ist seit Mitte Juni inDeutschland verfügbar und bringt modernes Fernsehen auf Samsung SmartTVs. Denn die App ermöglicht die Kombination aus linearen undnonlinearen TV-Inhalten in einer Benutzeroberfläche. Ohne zusätzlicheHardware, ohne mühsames Hin- und Herschalten zwischen den unzähligenApps und Mediatheken der einzelnen Sender und Anbieter. Mit der DiveoSmart-TV-App kommen Satelliten-Haushalte ganz einfach in den Genussvon zeitversetztem Fernsehen und Video on Demand, können bis zu 70Sender in HD in einer Benutzeroberfläche empfangen,Lieblingsprogramme per Knopfdruck neustarten und tausende Filmeabrufen. Die zusammen mit Samsung Electronics entwickelte App istgratis im Samsung App Store verfügbar, Diveo-Kunden können siekostenlos in vollem Funktionsumfang auf ihrem Samsung Smart TV abBaujahr 2016 zuhause und auf bis zu fünf mobilen Endgeräten nutzen.Nutzer können die Smart-TV-App von Diveo 30 Tage und ohne weitereHardware kostenlos testen.Weitere Informationen zur prämierten Diveo Smart-TV-App findenhier: http://ots.de/K27lZ7Über die M7 Group S.A.Die M7 Group mit Sitz in Luxemburg versorgt als einer der größtenPlattformbetreiber für satelliten- und IP-basiertes TV mehr als 3Millionen Endkunden in Europa. In den Niederlanden, Belgien,Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei bietet die M7verschiedene Programmangebote für digitales Fernsehen an. DasProgrammangebot wird für den jeweiligen Markt spezifisch aufbereitetund auf die Seher und das Land zugeschnitten. Zudem bietet die M7Group S.A. über ihr Tochterunternehmen Stream Group in Europa undAsien mit einer eigens entwickelten Plattform interaktive IPTV-, OTT-und Multiscreen-Dienste. In Österreich und Deutschland ist die M7seit 2014 nach Übernahme von KabelKiosk führender Anbieter vonTV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze.Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und Smart-TV-App. Weitere Informationen zuDiveo gibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7Group.