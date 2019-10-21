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MICRO FOCUS INTL SP.ADR . - M7Q8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.10.19 13:24
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN MICRO FOCUS INTL SP.ADR N M7Q8 US5948374039 AB/FROM ONWARDS 21.10.2019 13:23 CET

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US5948374039 A2PG9V 24,22 € 11,10 €
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