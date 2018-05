M2E wird Mitglied im Amazon Marketplace Developer Council

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

London (ots/PRNewswire) -M2E Pro ist einer der ersten in Europa ansässigen Lösungsanbieter,der dem Amazon Marketplace Developer Council beitritt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/693234/M2E_Logo.jpg )"Wir fühlen uns geehrt für die Einladung, am Amazon MarketplaceDeveloper Council teilzunehmen. Wie immer bleibt der Fokus von M2Eauf Innovation und dreht sich um den Erfolg unserer Kunden", sagteAlex Podopryhora von M2E.Mitglieder des Amazon Marketplace Developer Council haben eineeinzigartige Perspektive und ein einzigartiges Verständnis fürUnternehmen, die auf Amazon verkaufen. Über das Marketplace DeveloperCouncil teilen Mitglieder wertvolle Erkenntnisse und Feedback zubestehenden und zukünftigen Tools und Programmen, um die Roadmap unddie Prioritäten für die APIs des Marketplace Web Service zubeeinflussen und zu gestalten.Über M2EM2E Pro, die weltweit einzige native Magento-Integration für dasVerkaufen auf Amazon, eBay, Walmart und Jet, ist ein preisgekrönterund innovativer Lösungsanbieter. Das Unternehmen bietet außerdemumfassende Markenmanagement-Services auf Unternehmensebene an! Mitmehr als 15.000 verwalteten Amazon-Konten ist M2E Pro zu einem dergrößten Multichannel-Lösungsanbieter weltweit geworden. Keine Clouds,keine zusätzliche Schichten mehr - ein zentraler Ort fürDateneingabe, Einstellungen und Bestandsverwaltung. Händler behaltendie volle Kontrolle über ihre eigenen Daten auf ihren Servern und M2Erepliziert und speichert keine Händlerdaten. AlgorithmischeAmazon-Neubepreisung, native Unterstützung für Amazon B2B, AmazonPrime, Amazon FBA und vieles mehr! Falls Sie über bei Amazoneingestellte Produkte verfügen, die "live" sind und über existierendeProduktranglisten oder Bestellverläufe verfügen - brauchen Sie nichtszu stoppen oder neu einzustellen. M2ePro kann diese bequem mit IhremProduktkatalog verbinden. M2E Pro ist eine leistungsstarke undhochkonfigurierbare Software, mit der Nutzer in 15 Minuten gelistetwerden können, ohne über IT-Wissen verfügen zu müssen. M2E Pro:Multichannel-Verkauf - einfach gemacht!Weitere Informationen erhalten Sie unter http://m2epro.comPressekontakt:Alex Podopryhora+44-(0)330-001-1399alexp@m2epro.comOriginal-Content von: M2E, übermittelt durch news aktuell