M1 Kliniken: Mittelfristplanung bleibt bestehen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die M1 Kliniken AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert, beim bereinigten EBIT wegen Anlaufkosten für neue Fachzentren aber einen Rückgang erlitten. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung