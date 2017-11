Lyxor World Water ETF: Mit Wasser Geld verdienen!

Lieber Leser,

für Anleger, die an der Wertentwicklung der weltweit größten Wasserversorger partizipieren möchten, könnte der Lyxor World Water UCITS ETF – D EUR DIS ein interessantes Anlagevehikel sein. Der börsengehandelte und OGAW-konforme Fonds hat das Ziel, den zugrundeliegenden Referenzindex World Water CW Net Total Return performancetechnisch so exakt wie möglich nachzubilden. Im Benchmark Index befinden sich die weltweit gesehen 20 größten Unternehmen, die sich dem Bereich Wasserkraft oder verwandten Themen widmen. Um eine bessere Diversifikation zu erreichen, ist die Einzelgewichtung der im Index vertretenen Unternehmen auf maximal 10 % begrenzt. Die Zusammensetzung des World Water CW Net Total Return wird in einem vierteljährlichen Rhythmus von SAM (Sustainable Asset Management) überarbeitet.

Wissenswertes zum Lyxor World Water UCITS ETF

Während der zugrundeliegende Index einen starken Fokus im englischsprachigen Raum hat (USA, UK), hat der Lyxor World Water UCITS ETF seinen Schwerpunkt in Europa und hier vor allem in Deutschland. Daneben spielt auch Japan eine wichtige Rolle. Unter den im ETF vertretenen Einzelwerten befinden sich aktuell gleich 8 deutsche Unternehmen, 7 davon mit DAX-Zugehörigkeit. Die größte Position hat derzeit Siemens mit knapp 7,20 % inne, dahinter folgen die Deutsche Telekom und HeidelbergCement. Der Fonds verfügt über ein verwaltetes Gesamtvermögen von gut 600 Mio. Euro. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der letztmals 0,60 Euro je Fondsanteil an die Investoren weiterreichte. Die Gesamtkostenquote, gemessen als Total Expense Ratio (TER), beträgt 0,60 %. In Sachen Performance konnte der Fonds auf Sicht von 3 Jahren ein Plus von +43,87 % erzielen. Unter Zugrundelegung einer Volatilität von knapp 14 % ergibt sich für diesen Zeitraum eine annualisierte Sharpe Ratio von 0,92.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.