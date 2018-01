Lyxor MSCI World UCITS ETF: Börsengehandelter Fonds mit globalem Fokus!

Lieber Leser,

Anleger, die ihr Geld gerne in große Standardwerte aus entwickelten Ländern investieren möchten, könnten über ein Investment in den Lyxor MSCI World UCITS ETF nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Fonds, der die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Vergleichsindex, des MSCI World, möglichst genau nachzubilden versucht. Der MSCI World gibt die globale Performance von Aktienmärkten aus den „Developed Countries“ – also aus den entwickelten Industriestaaten wider. Die Gewichtung erfolgt nach den Regeln der Markkapitalisierung und auf Free-Float-Basis.

Wissenswertes zum Lyxor MSCI World UCITS ETF

Der Fonds eignet sich für risikoaverse Investoren, die ihr Geld in gewachsenen, profilierten Standardwerten anlegen wollen. Der große Vorteil von börsengehandelten Fonds oder auch Exchange Traded Funds (ETFs) sind die geringen Kosten. Da keine aktive Managementgebühr wie bei aktiv gemanagten Fonds erhoben wird, beläuft sich die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), auf jährlich 0,3 %. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Der Lyxor MSCI World UCITS ETF ist ein ausschüttender Fonds mit einem Gesamtvolumen von gut 1,8 Mrd. Euro. Bei der letzten Ausschüttung erhielten Anleger je Anteilsschein 1,22 Euro. Auf Sicht von drei Jahren erzielte der Lyxor MSCI World UCITS ETF eine Performance von knapp 40 % bei einer Volatilität von 14,25 %. Die annualisiert Sharpe Ratio, die die erzielte Überrendite (verglichen mit der risikolosen Geldmarktanlage) ins Verhältnis zum eingegangen Risiko setzt, beläuft sich auf 0,97.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim Lyxor MSCI World UCITS ETF?

Wie wird sich der ETF jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem ETF sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm Lyxor MSCI World UCITS ETF.

Über diesen Link können Sie die vollständige ETF Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.