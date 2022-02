Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 60: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 60 gehört zum Unternehmen Lyxor International Asset Management S.A.S.. Unter der ISIN: LU1834983808 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Das Gesamtvermögen von Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 60 liegt bei 32.103.232,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 31. Januar 2019. Aus Europa in Ausnahme ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



