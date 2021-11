Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS: Alle Alarmglocken schrillen!

Das Unternehmen Lyxor International Asset Management S.A.S. verwaltet unter anderem den ETF Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1407888053 an der XETRA Börse erworben werden. Das Gesamtvermögen von Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS liegt bei 166.435.216,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 17. Mai 2016. Mit 87,61 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



