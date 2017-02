Lyoness und der Österreichische Leichtathletik-Verband fixieren Partnerschaft - BILD

Graz (ots) - Lyoness und der ÖsterreichischeLeichtathletik-Verband (ÖLV) gehen gemeinsame Wege. Die vereinbartePartnerschaft generiert nicht nur einen Mehrwert für dieÖLV-Mitglieder, sondern auch für die gesamte österreichischeLeichtathletikwelt.Am 20.02.2017 wurde im Rahmen des Austrian Athletics Award in Wienerstmals die Austrian Athletics Cashback Card der Öffentlichkeitvorgestellt. Sie ist die erste bundesweite Mitgliedskarte in der115-jährigen Geschichte des ÖLV und bietet allen Vereinsmitgliederndie Vorteile der Lyoness Shopping Community. Rund 4.000 Personen, diein den letzten 14 Monaten eine ÖLV-Lizenz gelöst haben, erhalten dieAustrian Athletics Cashback Card in einem ersten Schritt. Ab sofortkönnen außerdem alle Mitglieder der ÖLV-Vereine die Card in derÖLV-Geschäftsstelle bestellen. "Die Förderung des heimischenSpitzensports ist uns ein großes Anliegen", betont HeidemarieKipperer, Geschäftsführerin der Lyoness Austria GmbH. "UnserSportengagement wird durch die Kooperation mit dem ÖLV um einwichtiges Kapitel erweitert."Zwtl.: Geld sparen und den ÖLV-Nachwuchs fördernNach der Aktivierung der Cashback-Funktion auf www.oelv.at könnenBesitzer der Austrian Athletics Cashback Card die zahlreichenVorteile der Lyoness Shopping Community bei 70.000 Partnerunternehmenin 47 Ländern weltweit nutzen. Bei jedem Einkauf erhalten sie bis zu5% Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points, die wiederum fürspezielle Angebote bei Lyoness Partnern eingelöst werden können.Zusätzlich wird der heimische Leichtathletik-Nachwuchs gefördert: Beijedem Einkauf mit der Card fließt bis zu 1% in die Jugendarbeit desÖLV. ÖLV-Präsidentin Sonja Spendelhofer begrüßt die Partnerschaft mitLyoness sehr: "Mit ihren Einkäufen unterstützen ÖLV-Mitglieder dieheimischen Nachwuchsathleten - auf diese Weise kann jeder Athleteinen wichtigen Beitrag für die Zukunft der österreichischenLeichtathletik leisten."Zwtl.: Nutzen in der LeichtathletikIn Zukunft wird die Austrian Athletics Cashback Card denösterreichischen Leichtathleten noch weitere Vorteile bieten. Für2018 ist geplant, dass mit ihr Meldungen für nationale Wettbewerbemöglich sind und auch der Zutritt zu Trainingshallen mit der Cardabgewickelt wird.Zwtl.: Über den ÖLVLeichtathletik ist mit seinen Grundelementen Laufen, Springen undWerfen die olympische Kernsportart Nummer eins. Der ÖsterreichischeLeichtathletik-Verband ist einer der größten heimischenSport-Fachverbände. Der ÖLV fördert Leichtathletik im Spitzen-,Leistungs- und Wettkampfsport sowie im Breitensport allerAltersstufen. Mehr auf www.oelv.at.Zwtl.: Über LyonessUnter der Dachmarke Lyoness teilt die Unternehmensgruppe ihreGeschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Cashback Cardumfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sindKonsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card undbeim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und ShoppingPoints). Mit der Marke Cashback Solutions werden allePartnerunternehmen angesprochen, die ein branchen- undländerübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die MarkeLyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigeneShopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitgliedernutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die LyonessVorteile. Mit seiner innovativen Cashback App für iOS und Androidsetzt Lyoness außerdem neue Akzente im Bereich Shopping 4.0. Mehr aufwww.lyoness.com.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Silvia Kelemen WeihsHead of Public RelationsLyoness Group AGTel.: +43 (0) 664/85 55 241E-Mail: silvia.kelemen@lyoness.agMag. Helmut BaudisGeneralsekretärÖLV - Österreichischer Leichtathletik-VerbandTel.: +43 (0) 676/84 74 64 17E-Mail: baudis@oelv.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7120/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Lyoness Europe AG, übermittelt durch news aktuell