Lyoness und der Landesfeuerwehrverband: Die neue Feuerwehrmitgliedskarte ist ab sofort im Einsatz - BILD

Graz (ots) - Lyoness freut sich, den LandesfeuerwehrverbandSteiermark als neuen Partner begrüßen zu dürfen. Im Zuge derKooperation wurde die neue Feuerwehrmitgliedskarte mit einerCashback-Funktion ausgestattet.Organisiert in über 770 Feuerwehren opfern in der Steiermark rund50.000 Freiwillige einen großen Teil ihrer Freizeit, um ihrenMitmenschen in Notsituationen zu helfen. Dieser Einsatz zum Schutzund zum Wohlergehen der Gesellschaft ist unbezahlbar. Im Einsatzsteht ab sofort auch die neue Feuerwehrmitgliedskarte, die denklassischen Feuerwehrpass in Zukunft sukzessive ersetzen wird.Auf vielfachen Wunsch der Steirischen Feuerwehren hat derLandesfeuerwehrverband Steiermark Anfang 2017 die Umstellung desFeuerwehrpasses auf die Feuerwehrmitgliedskarte gestartet. Dabeisteht Lyoness dem Landesfeuerwehrverband Steiermark als Partner zurSeite, der über viel Erfahrung bei der Implementierung vonMitgliedskarten und der Umsetzung neuer digitaler Lösungen verfügt.So wurde die neue Feuerwehrmitgliedskarte im Scheckkartenformat miteinigen Zusatzfunktionen ausgestattet.Ein Mehrwert spiegelt sich u.a. in der optional wählbarenCashback-Funktion von Lyoness wider. Nach persönlicher Registrierungzur Freischaltung der Einkaufsvorteile können die steirischenFlorianis bei rund 70.000 Partnerunternehmen im Online- undOffline-Bereich Geld sparen. Bei jedem Einkauf erhalten sie bis zu 5%Cashback und sammeln zusätzlich wertvolle Shopping Points, diewiederum gegen attraktive Angebote eingelöst werden können - ein Plusfür die steirischen Feuerwehrmitglieder, die sich tagtäglich für dieSicherheit ihrer Mitmenschen einsetzen.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit für steirischeFeuerwehrmitglieder, sich zu registrieren, gibt es aufwww.feuerwehrcashback.at.Zwtl.: Über LyonessDie Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche aufmehrere Marken auf. Die Marke Lyoness umfasst die internationaleShopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beimEinkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geldsparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke CashbackSolutions werden alle Partnerunternehmen angesprochen, die einbranchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzenmöchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständigeUnternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten.Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmenweltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.Zwtl.: Über den Landesfeuerwehrverband SteiermarkRund 50.000 Feuerwehrmänner und -frauen von 774 Feuerwehren sorgenfür die Gefahrenabwehr in der Steiermark. Die steirischen Feuerwehrenrepräsentieren in diesem Zusammenhang ein vielfältigesAufgabengebiet. Über den Landesfeuerwehrverband Steiermark alsInteressensvertretung organisiert, zeigt sich das steirischeFeuerwehrwesen als flächendeckend verankerte und moderneSicherheitseinrichtung, die für alle Bedrohungsformen der modernenTechnik, ob zu Land, Luft, Straße, Schiene oder Wasser, ein adäquatesEinsatzmittel zur Verfügung hat.