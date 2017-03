Lyoness und der HC Kometa Brno vereinbaren gemeinsames Cashback Programm

Graz (ots) - Der tschechische Eishockey-Verein HC Kometa Brno istneuer Kooperationspartner der internationalen Shopping CommunityLyoness. Das mit dem Verein vereinbarte Cashback Programm bietetseinen Teilnehmern attraktive Einkaufsvorteile bei TausendenPartnerunternehmen weltweit.Lyoness und der HC Kometa Brno haben sich auf eine dreijährigePartnerschaft geeinigt. "Wir freuen uns sehr, mit dem HC Kometa Brnoeinen der erfolgreichsten Eishockey-Vereine des Landes zu unserenPartnern zählen zu dürfen und so unser Engagement im Breitensportnoch weiter auszubauen", erklärt David Trunda, Geschäftsführer dertschechischen Lyoness Niederlassung. "Von dem starkenFanbindungsprogramm, das wir unseren Kooperationspartnern bieten,profitieren nicht nur die Vereine selbst, sondern auch derenMitglieder und Fans."Im Fokus der Kooperation mit dem HC Kometa Brno steht eineVorteilskarte im vereinseigenen Design. Besitzer der Karte erhaltenbis zu 5% Cashback und Shopping Points bei jedem Einkauf bei rund70.000 Lyoness Partnerunternehmen weltweit, über 2.300 davon alleinin der Tschechischen Republik. Die Fangemeinde des HC Kometa Brnogenießt jedoch nicht nur die Lyoness Einkaufsvorteile, sondernunterstützt mit ihren Einkäufen auch noch den Nachwuchs ihresVereins: Bis zu 1% der Einkaufssumme geht automatisch in dieNachwuchsförderung des Clubs.Die Teilnahme am Cashback Programm ist völlig kostenlos undunverbindlich. Der Start des Programms ist im Mai 2017 geplant.Zwtl.: Über LyonessUnter der Dachmarke Lyoness teilt die Unternehmensgruppe ihreGeschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Cashback Cardumfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sindKonsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card undbeim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und ShoppingPoints). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle Unternehmenangesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendesKundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet richtet sichan selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Communityaufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allenKontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mit seinerinnovativen Cashback App für iOS und Android setzt Lyoness außerdemneue Akzente im Bereich Shopping 4.0. Mehr auf www.lyoness.com.Zwtl.: Über den HC Kometa BrnoDer HC Kometa Brno (ursprünglich "Rudá hv?zda", auf Deutsch "RoterStern") ist einer der erfolg- und traditionsreichsten Eishockey-Clubsder Tschechischen Republik. Der 1953 gegründete Verein war insgesamtelfmal tschechoslowakischer Meister, dreimal Gewinner desEuropapokals und einmal Sieger beim Spengler Cup in Davos. Mehr aufwww.hc-kometa.cz.Rückfragehinweis:Silvia Kelemen WeihsHead of Public Relations & Corporate CommunicationLyoness Group AGTel.: +43 (0) 664/85 55 241E-Mail: silvia.kelemen@lyoness.agDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7120/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Lyoness Europe AG, übermittelt durch news aktuell