Lyoness: Neuer Höchststand an Partnerunternehmen in Italien - BILD

Graz (ots) - Großer Erfolg für Lyoness: Anfang Februar 2017 konntein Italien das zehntausendste Partnerunternehmen in der LyonessCommunity begrüßt werden. Weltweit kooperiert Lyoness mit rund 70.000Unternehmen.Der Ausbau des internationalen Netzwerks von Partnerunternehmen,vor allem im KMU-Bereich, hat für Lyoness seit Jahren höchstePriorität. "Die Zahl unserer Partner wächst rasant", betont SilviaKelemen Weihs, Head of Public Relations & Corporate Communication."Wir möchten, dass unsere Mitglieder die Lyoness Einkaufsvorteile beiso vielen Unternehmen wie möglich nutzen können."In Italien verzeichnete Lyoness nun einen besonderen Erfolg:Erstmals wurde in einem Land die Schallmauer von 10.000 Partnerndurchbrochen. "Wir sind sehr stolz, dass wir in so kurzer Zeit soviele Partnerunternehmen für unsere Mitglieder gewinnen konnten", soEdoardo Moretti, Geschäftsführer von Lyoness Italien. "Vorfünfeinhalb Jahren sind wir mit 250 Partnern gestartet, nun könnenunsere Mitglieder aus 10.000 Partnern aus allen Branchen wählen.Diese Entwicklung ist jedoch erst der Anfang. Ich bin davonüberzeugt, dass unser Händlernetzwerk durch die intensiven Bemühungenaller Beteiligten und die Lyoness Cashback Solutions, unserinnovatives Kundenbindungsprogramm für KMU, exponenziell wachsenwird."In Österreich profitieren derzeit rund 2.400 Unternehmen vomLyoness Kundenbindungsprogramm, weltweit kooperiert Lyoness mit ca.70.000 Partnerunternehmen.Zwtl.: Über LyonessDie Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche aufmehrere Marken auf. Die Marke Lyoness umfasst die internationaleShopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beimEinkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geldsparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke CashbackSolutions werden alle Partnerunternehmen angesprochen, die einbranchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzenmöchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständigeUnternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten.Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmenweltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.