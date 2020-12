LyondellBasell tritt United Nations Global Compact bei

Houston (ots/PRNewswire) - LyondellBasell (NYSE: LYB), eines der weltweit größten Unternehmen für Kunststoffe, Chemikalien und Raffination, gab heute bekannt, dass es dem United Nations (U.N.) Global Compact, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, beigetreten ist. Im Rahmen des U.N. Global Compact werden die Unterzeichner ermutigt, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an den wichtigsten Grundsätzen für Menschenrechte, Arbeit und Korruptionsbekämpfung auszurichten."Bei LyondellBasell pflegen wir eine Kultur, Ziele durch das zu erreichen, was wir 'die Macht der Vielen' nennen. Die Bewältigung der Herausforderungen unserer Welt erfordert globales Engagement und Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor, NGOs und Regierungen ", sagte Bob Patel, CEO von LyondellBasell. "Die Ziele des U.N. Global Compact stimmen gut mit dem Fokus unseres Unternehmens auf die Beseitigung von Plastikmüll in der Umwelt, die Bekämpfung des Klimawandels und die Unterstützung einer florierenden Gesellschaft überein. Wir sind stolz darauf, Teil dieser wichtigen gemeinsamen Bemühung zu sein."Im Jahr 2020 erweiterte LyondellBasell seine Nachhaltigkeitsagenda, indem es ehrgeizige Ziele für recycelte und erneuerbare Polymere festlegte, Fortschritte beim Ziel des Null-Verlusts von Polymerpellets bei Betrieb und Transport anvisierte und die MoReTec-Pilotanlage für molekulares Recycling in Ferrara, Italien, in Betrieb nahm. Darüber hinaus ist das Unternehmen eines der Gründungsmitglieder der Alliance to End Plastic Waste (AEPW), der ersten globalen Wertschöpfungsketten-Initiative zur Beseitigung von Plastikmüll in der Umwelt.Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsbemühungen von LyondellBasell finden Sie auf der Nachhaltigkeitsseite des Unternehmens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3008429-1&h=91689867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D2598993902%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lyb.com%252Fsustainability%26a%3Dcompany%2527s%2Bsustainability%2Bpage&a=Nachhaltigkeitsseite+des+Unternehmens). Weitere Informationen zum Engagement des Unternehmens als Teilnehmer an der Initiative finden Sie auf der Profilseite des Unternehmens auf der UN Global Compact-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3008429-1&h=2282072239&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D2077124866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unglobalcompact.org%252Fwhat-is-gc%252Fparticipants%252F142511-LyondellBasell%26a%3DUN%2BGlobal%2BCompact%2Bwebsite&a=UN+Global+Compact-Website).Informationen zu LyondellBasellLyondellBasell (NYSE: LYB) ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinations-Unternehmen der Welt. Mit seinen Mitarbeitern produziert LyondellBasell weltweit wichtige Materialien, Produkte und Lösungen für moderne Herausforderungen: Verbesserung des Schutzes von Lebensmitteln durch leichte und flexible Verpackungen, Schutz der Wasserreinheit und -versorgung durch beständige und flexible Rohrleitungen, Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Kraftstoffeffizienz für PKW und LKW und Sicherstellung der sicheren und effektiven Funktionalität in Elektronik und Elektrogeräten. LyondellBasell verkauft Produkte in über 100 Ländern, ist der weltweit größte Hersteller von Kunststoffverbindungen und der größte Lizenzgeber für Polyolefin-Technologien. Mithilfe seines nachhaltigen Produktportfolios kann LyondellBasell seinen Kunden Lösungen zur Steigerung des Recycling-Anteils ihrer Produkte mit mechanisch recycelten Polymeren höchster Qualität bieten. Im Jahr 2020 wurde LyondellBasell zum dritten Mal in Folge in die Rangliste der "World's Most Admired Companies" des US-Wirtschaftsmagazins Fortune aufgenommen. Weitere Informationen über LyondellBasell finden Sie unter www.LyondellBasell.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3008429-1&h=1421669388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D484076729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feur01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.lyondellbasell.com%25252F%2526data%253D04%25257C01%25257Claurent.gerbet%252540suez.com%25257C66551dfda3454d9a440408d88fd0f719%25257Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%25257C0%25257C0%25257C637417474953449933%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DW5OqAE0FxqAUxLf1XksCunklscTa3FEe8KgEW3b0Tc4%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.LyondellBasell.com&a=www.LyondellBasell.com).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3008429-1&h=3101354074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3008429-1%26h%3D310353662%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F562522%2FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg)Pressekontakt:LyondellBasell Media Relations713-309-7575mediarelations@lyb.comOriginal-Content von: LyondellBasell Industries, übermittelt durch news aktuell