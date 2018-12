LyondellBasell Industries: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Kurs der Aktie LyondellBasell Industries steht am 13.12.2018, 17:06 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 74,69 USD. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat LyondellBasell Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der LyondellBasell Industries ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die LyondellBasell Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,06, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,51, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 4,74 % ist LyondellBasell Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemicals (2,66 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der LyondellBasell Industries wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das LyondellBasell Industries-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der LyondellBasell Industries liegt im Mittel wiederum bei 122,73 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 85,44 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 43,64 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der LyondellBasell Industries insgesamt die Einschätzung "Buy".