LyondellBasell IndustriesWohin geht die Reise, ?

An der Börse New York notiert die Aktie LyondellBasell Industries am 24.01.2020, 13:10 Uhr, mit dem Kurs von 86.14 USD. Die Aktie der LyondellBasell Industries wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben LyondellBasell Industries nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt LyondellBasell Industries mit einer Rendite von 9,53 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,72 Prozent. Auch hier liegt LyondellBasell Industries mit 6,81 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei LyondellBasell Industries aktuell 4,7. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". LyondellBasell Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von LyondellBasell Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,01 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 34,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".