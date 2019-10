LyondellBasell Industries: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Kurs der Aktie LyondellBasell Industries steht am 22.10.2019, 07:46 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 87.96 USD. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.

Wie LyondellBasell Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die LyondellBasell Industries 5 mal die Einschätzung buy, 5 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das LyondellBasell Industries-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (2 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 87,99 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 94,33 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: LyondellBasell Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 2,13 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,25 Prozent im Branchenvergleich für LyondellBasell Industries bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent im letzten Jahr. LyondellBasell Industries lag 6,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von LyondellBasell Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,01 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 26,89 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".