Lynx Global unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Erwerb von Mehrheitsbeteiligung an DA5

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), Newsfile Corp., 19. April 2021 – Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) („LYNX“ oder das „Unternehmen“), vormals CannaOne Technologies Inc. (CSE: CNNA, OTC Pink: CNONF, FWB: 3CT), freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Aktienerwerbsabkommen (das „Abkommen“) in Zusammenhang mit seinem bereits zuvor gemeldeten Erwerb (der „Erwerb“) einer 51-%-Kapitalbeteiligung an Direct Agent 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung