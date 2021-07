Lynx Global schließt die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an einer als EMI-lizensierten Bank in Südostasien ab

Quelle: IRW Press

21. Juli 2021 – Vancouver, British Columbia – Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) („Lynx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den formellen Abschluss der Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an den ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Ausphil Technologies Pty. Ltd. („Ausphil“), einem australischen Privatunternehmen, das eine Kapitalbeteiligung von 52,15 % an dem in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung