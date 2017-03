Lynk Labs, Acuity Brands und Schneider Electric legen Patentstreitigkeit bei und schließen Lizenzvertrag ab

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Elgin, Illinois (ots/PRNewswire) - Lynk Labs Inc., Acuity BrandsInc. und Schneider Electric sind übereingekommen, sämtliche Ansprücheder Patentklage, die im Juni 2015 von Lynk Labs erhoben wurde,beizulegen. Die finanziellen Bedingungen und weitere Details desVergleichs zwischen den Parteien sind vertraulich. Als Teil desVertrags erhalten Acuity und seine Partnerunternehmen Lizenzen füreinen Teil des Patentportfolios im Besitz von Lynk Labs.Lynk Labs Inc., ein führender Hersteller von LED-Technik, gabheute bekannt, dass man in der Klage bezüglich Patentverletzung undVertragsbruch gegen Acuity Brands Inc. und Schneider Electric einenvertraulichen Vergleich geschlossen hat. "Dies ist für Lynk und seineAnteilseigner eine signifikante Errungenschaft und ein positiverMarkstein", sagte Mike Miskin, Vorsitzender und CEO von Lynk LabsInc. "Dieser Vergleich ist eine Bestätigung des Wertes und Beitrages,welche Lynk und dessen geistiges Eigentum in der LED-Brancheeinbringen."Die Klage wegen Patentverletzung und Vertragsbruch wurdeursprünglich im Juni 2015 von Lynk gegen die Juno Lighting Grouperhoben. Später kam Schneider Electric hinzu. Nachdem Acuity Brandsdie Juno Lighting Group erwarb, fügte Lynk Acuity separat zu denAnsprüchen wegen Patentverletzung hinzu. Nach nahezu zwei Jahren desRechtsstreites vor dem amerikanischen Bezirksgericht von Illinoissind die Parteien übereingekommen, den Vergleich zu schließen undeinen Lizenzvertrag einzugehen."Lynk hat Millionen Dollar in Forschung und Entwicklunginvestiert, welche ermöglicht haben, dass LEDs problemlos inLED-Ersatzlampen konstruiert und eingesetzt werden können, darunterin T8 LED-Röhren, MR-Lampen und Beleuchtungssystemen wieSchienensystemen, Strahlern etc. Hierzu gehört auch der Betrieb vonLED-Beleuchtung mit Hochfrequenz-Wechselstrom wie Vorschaltgeräten,Transformatoren und Wandlern", sagte Mike Miskin. Lynk wird seinPatentportfolio und Lizenzierungsprogramm weiter ausbauen. Es umfasstmehr als 50 Patente und anhängige Patente in den USA undinternational, die von fundamentalen Wechselstrom-LED-Schaltkreisenbis zu vollständigen LED-Beleuchtungssystemen mit Wechselstrom- undGleichstrom-LED-Technik reichen, sowie Displaybeleuchtung und mehr.Weitere Informationen über das Portfolio geistigen Eigentums von LynkLabs erhalten Sie unter www.lynklabs.com.Über Lynk Labs Inc.:Lynk Labs ist ein führender Innovator auf dem Markt derLED-Technik für Beleuchtungen, Beleuchtungsprodukte undSystemkomponenten für LED-Beleuchtung. Lynk produziert und vermarktetLED-Komponenten, Treiber und Systemkits für Originalgeräthersteller(OEM) im Bereich Beleuchtung. Lynk bietet in seinem Patentportfoliozudem Möglichkeiten zur Lizenzierung bei ausgewählten Bereichen undAnwendungen.Zu den Produktfamilien von Lynk gehören SnapBrite LED-Baugruppen,GeoLite LED-Lampen und -Systemkits, BriteDriverWechselstrom-LED-Treiber und Tesla Wechselstrom-LED-Komponenten.Weitere Informationen über Produkte und das Unternehmen erhalten Sieunter www.lynklabs.com. Bei Anfragen bezüglich dieserPressemitteilung kontaktieren Sie uns bitte unter pr@lynklabs.com.Lynk Labs®, SnapBrite®, Tesla®, GeoLite® und BriteDriver® sindeingetragene Warenzeichen der Lynk Labs Inc.Original-Content von: Lynk Labs, Inc., übermittelt durch news aktuell