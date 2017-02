Lynas Corporation Limited: Das könnte ein Geheimtipp sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

bei Lynas gibt es eigentlich nicht viele News. Doch bereits seit Anfang des Jahres konnte sich die Aktie des Unternehmens um 64% verbessern. Was bedeutet das? Es scheint fast so, als seien Seltene Erden wieder eine große Chance für Investoren. Und das, wo doch gerade diese Branche in der Vergangenheit einen Aufstieg und Fall von epischen Ausmaßen hatte verdauen müssen.

Tatsache ist, dass die globalen Spannungen zwischen China und den USA wachsen. Schließlich macht sich der neue US-Präsident nicht unbedingt nur Freunde auf der Welt. Wenn nun China damit beginnen würde, den Handel mit den USA einzuschränken, dann könnte dies sich zu einem riesigen Boom für Seltene Erden ausweiten – und damit Unternehmen wie Lynas in die Hände spielen. Diese Mutmaßung stellt beispielsweise das australische Online-Portal „MoneyMorning“ an und vermutlich auch viele Investoren derzeit, weshalb der Kurs von Lynas beharrlich klettert.

Schließlich sind Seltene Erden in vielerlei Gegenständen des täglichen Gebrauchs zu finden: Smartphones, Fernseher und Autos – für all diese Produkte werden Seltene Erden benötigt. Und wenn unsere Welt noch mehr von „Hightech“ geprägt wird, dann wird die Nachfrage nach Seltenen Erden in fortgeschrittenen Technologien wachsen.

Die USA , als Heimat einiger der weltweit größten Tech-Unternehmen, hätte definitiv ein großes Problem, wenn China die Zufuhr von Seltenen Erden beschneiden würde. Dann würden die Preise explodieren. Und dass dies dann auch Lynas zugute käme, das scheinen sich derzeit wohl auch die Anleger bewusst zu machen.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

