Lynas-Aktie: Das sieht wieder DEUTLICH besser aus!

Lynas konnte am Mittwoch mit einem klaren Plus von annähernd 4 % die bisherige Situation am Markt deutlich verbessern. Die Notierungen sind in den vergangenen Tagen um annähernd 10 % nach oben geschossen. Allerdings sollten Investoren wissen, dass sich die Aktie im charttechnischen Bild noch immer klar im Abwärtstrend bewegt. Der Wert klopft nun indes an der Hürde von 1,20 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.