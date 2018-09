Lynas-Aktie: Das sieht nach einem GANZ KLAREN Fall aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

Lynas ist am Dienstag mit einem weiteren sehr deutlichen Kursrückgang aufgefallen. Das Unternehmen musste einen Abschlag in Höhe von fast 6 % hinnehmen. Dabei ist der Kurs auch unter eine charttechnische bedeutendere Grenze gesunken. Die Aussichten sind aus dieser Sicht verheerend, so die Meinung der Experten.

Die Kurse sind unter die wichtige Marke von 1 Euro gefallen und finden nun keine nennenswerten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.