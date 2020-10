Lynas Aktie: Wachstum zum Greifen nahe!

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

Zuletzt verzeichnete Lynas einen Umsatz in Höhe von 220 Mio. Euro, bei einem Börsenwert von 1,5 Mrd. Euro. Jedoch dürfte hier in Zukunft einiges an Wachstumspotenzial vorhanden sein, weil sich der australische Produzent Seltener Erden im absoluten Trendmarkt befindet. Beispielsweise erwarten Experten einen Anstieg der Nachfrage nach Seltenen Erden Oxiden zum Einsatz in Magneten, die auch für die Elektromobilität benötigt werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



