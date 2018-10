Lynas Aktie: Licht und Schatten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

Kürzlich erhielt Lynas eine Verlängerung seiner Lizenz zum Abbau seltener Erden in Malaysia. Mit der Entscheidung der Regierung ist aber längst nicht jeder einverstanden. Es gibt gegen den Abbau deutlichen Widerstand in Form einer Interessenvertretung mit dem wenig missverständlichen Namen „Save Malaysia Stop Lynas“ (SMSL). Letztere behauptet, Lynas würde giftige Abfälle produzieren, was das Unternehmen aber abstreitet.

Ein Beitrag von Robert Sasse.