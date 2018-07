Lynas Aktie: Hamstern für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not – diese alte Bauernweisheit nimmt sich anscheinend das australische Unternehmen Lynas derzeit zu Herzen. Laut Medienberichten hält der Produzent von seltenen Erden derzeit ganz bewusst seine Produkte zurück, um auf bessere Preise zu warten. Vor allem mit Blick auf mögliche US-Zölle für seltene Erden aus China wird die Strategie gefahren. Lynas

Ein Beitrag von Robert Sasse.