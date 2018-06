Lymphödeme, Lipödeme - Kompression hilft: Ödemtherapie in Rosa, Lila und mit neuen Funktionen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Ödemerkrankungen sind nicht heilbar, aber sehr gut therapierbar.Ein Baustein: Kompression. Hier setzt der Hersteller medi konsequentden Weg fort, Patientinnen zu bestärken, selbstbewusst und aktiv ihreKompressionsstrümpfe zu tragen. Das Ergebnis: Mehr Lebensqualität.Kompression in Lila und Rosa sowie das Muster "Flower" geben jetztInspiration für viele Styles und tolle Outfits. Daneben sorgen neueFunktionszonen am Knie, Fuß und Ellenbogen für eine optimale Passformund mehr Tragekomfort.Flachstrick Fashion-Elemente in Lila und Rosa - die neuenPastellfarben setzen verspielte Akzente und sind Ton in Ton oderkontrastreich immer die richtige Kombination zu vielen Farben. Dasneue mediven Fashion-Element "Flower" ist Sieger des mediKreativ-Wettbewerbs aus 160 Einsendungen. Die Blüten an derAußenseite des Kompressionsstrumpfes mediven 550 ranken bis zumOberschenkel und können mit Hosen und Röcken in allen Längenkombiniert werden.Vier Muster, vier Farben, 16 MöglichkeitenMit den Farben Lila, Rosa, Beere und Grau sowie den MusternFlower, Animal, Crosses und Ornaments bietet medi jetzt 16Farbkombinationen bei den mediven Fashion-Elementen.Neue Funktionszonen für Knie und EllenbogenDer flachgestrickte Kompressionsstrumpf mediven 550 Bein kannjetzt mit einer Knie-Funktionszone ausgestattet werden. Wird das Beingebeugt, zieht sich das spezielle Gestrick in der Kniekehle zusammen.Gleichzeitig dehnt es sich flexibel auf der Kniescheibe. Das Materialpasst sich im Sitzen und in Bewegung wie beim Radfahren noch besseran, sorgt für mehr Tragekomfort und vermeidet Faltenbildung. Nachdiesem Prinzip funktioniert auch die Ellenbogen-Funktionszone beimArmstrumpf mediven 550. Sie eignet sich für Patienten, die ihre Armeoft angewinkelt halten, beispielsweise bei der Arbeit am Computer.Entlastung für die Füße bei Schneiderballen und HalluxDer Schneiderballen entsteht durch eine Fehlstellung des äußerenMittelfußknochens an der Fußaußenseite und ist sehr druckempfindlich.Die neue Entlastungszone für die Qualität mediven 550 Bein minimiertdas Druckempfinden und bietet eine optimale Passform. Das Pendant:Für Patienten mit einer Hallux-Deformation kann die Versorgung miteiner Entlastungszone an der Fußinnenseite ausgestattet werden.Lebensfreude pur - Caroline Sprott und Carina SchmalenbergDie Gesichter der neuen Flachstrick-Kampagne sind Caroline Sprottund Carina Schmalenberg - zwei junge Frauen mit der Diagnose Lipödem.Sie wissen wie es geht, positiv und offensiv mit der Erkrankungumzugehen. In ihren Blogs www.lipoedemmode.de undwww.ruhrpottfraeulein.de kombinieren die beiden Modeprofis schickeStyles und kreative Outfits mit Kompressionsstrümpfen. Sie gebenTipps und tauschen sich in ihren Blogs mit Betroffenen aus.Warum Lila und Rosa? Das Pantone Farbsystem setzt TrendsPantone ist die weltweit anerkannte Autorität für Farben. Forscherund Experten bestimmen jedes Jahr die neuen Trendfarben inverschiedenen Bereichen wie Mode, Wohnen oder Produkte. 2018 sind dasim Textilbereich vor allem Pastellfarben. Daran orientiert sich diemediven 550 Farbgebung in Lila und Rosa. Surftipp: www.pantone.deDie Therapie bei Lymphödemen und LipödemenMedizinische Kompressionsstrümpfe sind die Basistherapie beiÖdemerkrankungen. Zu unterscheiden sind Lymphödeme und Lipödeme.Beim Lymphödem lagert sich eiweißreiche Flüssigkeit im Gewebe ein.Das Lymphsystem schafft den Abtransport nicht, es entstehenSchwellungen. Durch die Manuelle Lymphdrainage wird dasLymphgefäßsystem beim Abtransport der Lymphflüssigkeit unterstützt.Im Anschluss sichern flachgestrickte medizinischeKompressionsstrümpfe das Therapieergebnis in der Erhaltungsphase. Siebeugen dann der Ausbildung des Ödems vor. Die Kompressionstherapieist ein wichtiger Baustein der Entstauungstherapie in Kombination mitLymphdrainage, Hautpflege, Ernährungsberatung und Bewegung.Bei Lipödemen handelt es sich um eine symmetrischeFettverteilungsstörung an den Beinen und Armen. Weitere Anzeichendafür sind Druckschmerzen und die Neigung zu Hämatomen (Blutergüsse)in den betroffenen Regionen. Auch hier zählen die medizinischenKompressionsstrümpfe zur Basistherapie, um die Symptome des Lipödemszu reduzieren bzw. konstant zu halten.Der Arzt kann bei medizinischer Notwendigkeit Kompressionsstrümpfeverordnen. Im medizinischen Fachhandel werden die Strümpfeangemessen. Für eine effektive Kompression und hohen Tragekomfortgibt es die Maßanfertigungen mit vielen individuellenAusstattungsdetails.mediven Flachstrick-Kompressionsversorgungen sind neben Design-und Fashion-Elementen auch mit Swarovski® Kristallen* erhältlich. DieBroschüre zu den neuen Farben und Funktionszonen gibt es bei medi,Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. Surftipp:www.medi.biz/style mit Muster-Farb-Finder und Händlerfinder*Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.medi - ich fühl mich besser.Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepteneiner der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweitleisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dassMenschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasstmedizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen,Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe,Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließenmehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie indie Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP undITEM m6. 