Lyft Aktie: Lyft verkauft Selbstfahr-Einheit an Toyota für $550M!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lyft Inc (NASDAQ:LYFT) verkauft seine selbstfahrende Einheit Level 5 an die Toyota Motor Corp (NYSE:TM) Tochter Woven Planet Holdings für 550 Millionen Dollar in bar, gaben die Unternehmen am Montag bekannt – ein Schritt, der dem Ride-Sharing-Unternehmen helfen soll, sein Profitabilitätsziel ein Quartal früher zu erreichen.

Was geschah

Woven Planet Holdings wird 200 Millionen Dollar im Voraus bezahlen, die restlichen 350 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung