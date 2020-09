Lyfegen erhält zusätzliche 2 Millionen CHF, um wertorientierte Gesundheitsversorgung voranzutreiben

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -- Investoren unterstützen die Mission von Lyfegen, den Zugang und die Finanzierung innovativer Gesundheitstherapien zu erhöhen- Zusätzliche Mittel sichern Marktführerposition vor Eröffnung der Series-A-Finanzierungsrunde in 2021 Die Lyfegen HealthTech AG, ein Schweizer Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, gab heute die Beschaffung von zusätzlichem Kapital in Höhe von 2 Millionen CHF bekannt. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung auf 3 Millionen CHF. Die zusätzliche Finanzierung erfolgte durch private Investoren und das Innovationsprogramm einer der grössten Schweizer Banken.Lyfegen hat eine innovative Softwarelösung zur Beschleunigung derwertorientierten Gesundheitsversorgung entwickelt und leistet damitPionierarbeit in einem globalen Markt, der nach Schätzungen desMarktforschungsunternehmens MarketsandMarkets(TM) bis 2024 ein Volumen von 400Milliarden US-Dollar erreichen kann. Einige der 10 grössten Pharma- undMedizingerätehersteller der Welt setzen die Lyfegen-Plattform bereits instrategischen Märkten in Europa und Südamerika ein.Girisha Fernando, CEO und Mitgründer, sagte: " Gesundheitssysteme auf derganzen Welt bewegen sich immer mehr von volumenbasierten Zahlungssystemen inRichtung wertorientierter Vergütungen. Unsere Lösungen unterstützen dieUmstellung auf nachhaltige Zahlungsmodelle, die dazu beitragen, dass Patientendie nötigen Behandlungen zu erschwinglichen Preisen erhalten, währendGesundheitsunternehmen eine angemessene Rendite erzielen. Wir sind stolzdarauf, starke Partner und Investoren mit an Bord zu haben, die uns bei dieseranspruchsvollen und lohnenden Mission unterstützen."Die neue Finanzierung, zusammen mit dem im April 2019 eingesammeltenStartkapital und den Beiträgen der Gründer, sichert die Entwicklung derfirmeneigenen Technologie von Lyfegen, während das Unternehmen seinewertorientierte Versorgungslösung in den USA sowie auf weiteren europäischenund lateinamerikanischen Märkten in den Bereichen Onkologie, selteneKrankheiten und Medizingeräte einführt.Michel Mohler, CFO und Mitgründer, ergänzte: "Wir realisieren weiter unsereehrgeizigen Ziele vor der Eröffnung unserer Series-A-Finanzierungsrunde in2021. Diese zusätzliche Finanzierung bestätigt das wachsende Interesseinternationaler Investoren an innovativer Gesundheitstechnologie für einedatengetriebene Welt. Die Mittel werden zur weiteren Stärkung unserer führendenMarktposition dienen, während wir uns auf eine erfolgreicheSeries-A-Finanzierungsrunde vorbereiten."Informationen zu LyfegenDie Lyfegen HealthTech AG ist ein Schweizer Unternehmen im BereichGesundheitstechnologie, das Pionierarbeit bei der digitalen, wertorientiertenGesundheitsversorgung leistet. Die zum Patent angemeldete, innovative Softwarevon Lyfegen analysiert komplexe Gesundheitsdatensätze, um Patienten den Zugangzu neuen Therapien zu erleichtern. Hierbei liegt der Fokus auf der Vergütungder Behandlungsergebnisse, statt wie bisher auf der Anzahl von Leistungen,bestimmten Verfahren oder Produkten. Dabei orientieren sich Lyfegen's Lösungenan dem spezifischen medizinischen Profil des Patienten und erfüllen strengsteDatenschutzprotokolle. Die Gründer von Lyfegen, Girisha Fernando, MichelMohler, Nico Mros und Leon Rebolledo, haben ihre Expertise in Life Sciences undFinanzdienstleistungen zusammengebracht, um eine ganzheitliche Lösung zuschaffen, die es Life-Sciences-Unternehmen, Kostenträgern undGesundheitsversorgern ermöglicht, eine digitale, wertorientierteGesundheitsversorgung zu entwickeln und umzusetzen - ein Markt, der bis 2024ein Volumen von 400 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1245343/Lyfegen_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1245342/Lyfegen_founders.jpgEntsprechende Links:https://lyfegen.com/Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lyfegenhealthKontakt Presse: press@lyfegen.comKontakt Investoren: investors@lyfegen.com+41 79 105 93 47Original-Content von: Lyfegen HealthTech AG, übermittelt durch news aktuell