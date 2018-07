Lvgem Real Estate Investment: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Börse Hong Kong schloss die Lvgem Real Estate Investment-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 2,91 HKD.Die Aussichten für Lvgem Real Estate Investment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Lvgem Real Estate Investment von 2,91 HKD ist mit -1,36 Prozent Entfernung vom GD200 (2,95 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,95 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Lvgem Real Estate Investment-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

