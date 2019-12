Luzhou Laojiao: Nach so langer Zeit …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Luzhou Laojiao, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.12.2019, 11:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 82.01 CNH.

Unser Analystenteam hat Luzhou Laojiao auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Luzhou Laojiao konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Luzhou Laojiao auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Luzhou Laojiao. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Luzhou Laojiao daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Luzhou Laojiao von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent liegt Luzhou Laojiao 0,49 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,36. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.