Luzhou Bank: Wo soll das nur hinführen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Luzhou Bank, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.08.2020, 09:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 2.68 HKD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Luzhou Bank einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Luzhou Bank jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Luzhou Bank-RSI ist mit einer Ausprägung von 100 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 56,35, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Luzhou Bank damit 19,55 Prozent über dem Durchschnitt (-13,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -5,07 Prozent. Luzhou Bank liegt aktuell 11,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Luzhou Bank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 1,92 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

