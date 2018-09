Luzerner Sozialdirektor lanciert Idee einer Swiss Green Card

Luzern (awp/sda) - Die Schweiz sei eine Migrationsbaustelle, findet der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf. Ihm schwebt eine Swiss Green Card vor: "Arbeitswillige Menschen mit entsprechenden Qualifikationen" sollen befristet in der Schweiz arbeiten oder studieren dürfen.

Dies sagte der Regierungsrat in einem Interview der "Zentralschweiz am Sonntag". "Die so erworbenen Kompetenzen könnten diese Menschen anschliessend in ihren Herkunftsländern nutzbar machen", so Graf.

