Luzerner Kantonalbank Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Für die Aktie Luzerner Kantonalbank stehen per 28.12.2021, 19:56 Uhr 412 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Luzerner Kantonalbank zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Luzerner Kantonalbank haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Luzerner Kantonalbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,03 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Luzerner Kantonalbank beläuft sich mittlerweile auf 423,34 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 412 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,68 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 419,05 CHF. Somit ist die Aktie mit -1,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Luzerner Kantonalbank ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,95 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

