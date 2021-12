Luzerner Kantonalbank Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Luzerner Kantonalbank, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.12.2021, 23:23 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 410.5 CHF.

Wie Luzerner Kantonalbank derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Luzerner Kantonalbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 423,58 CHF. Der letzte Schlusskurs (410,5 CHF) weicht somit -3,09 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (419,56 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,16 Prozent), somit erhält die Luzerner Kantonalbank-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Luzerner Kantonalbank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Luzerner Kantonalbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,03 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,95 und liegt mit 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 16,91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Luzerner Kantonalbank auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.