Luzerner Kantonalbank Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Luzerner Kantonalbank am 28.01.2022, 14:10 Uhr, mit dem Kurs von 415 CHF. Die Aktie der Luzerner Kantonalbank wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Luzerner Kantonalbank-RSI ist mit einer Ausprägung von 63,64 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 46,56, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Luzerner Kantonalbank nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,14 Prozentpunkte (2,97 % gegenüber 3,11 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Luzerner Kantonalbank mit einem Wert von 16,24 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,79 , womit sich ein Abstand von 3 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Luzerner Kantonalbank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Luzerner Kantonalbank jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Luzerner Kantonalbank Aktie.

Luzerner Kantonalbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...