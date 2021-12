Luzerner Kantonalbank Aktie: Geht es jetzt los?

Luzerner Kantonalbank weist am 22.12.2021, 03:59 Uhr einen Kurs von 413 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Luzerner Kantonalbank auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Luzerner Kantonalbank aktuell 3,03. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Luzerner Kantonalbank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Luzerner Kantonalbank liegt mit einem Wert von 15,95 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 6 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 16,91. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Luzerner Kantonalbank-RSI ist mit einer Ausprägung von 55,56 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 60,38, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".