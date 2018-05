Luye Pharma übernimmt die Vorzeigeprodukte Seroquel und Seroquel XR von AstraZeneca

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Schritt soll bestehendes ZNS-Portfolio erweitern und strategischeSynergien auf internationalen Märkten stärkenHongkong (ots/PRNewswire) - Die Luye Pharma Group gab kürzlich dieÜbernahme von AstraZenecas ZNS-Kernprodukten - Seroquel und SeroquelXR - bekannt. Wie bei früheren Akquisitionen, z. B. Lipusu,Xuezhikang, Beixi und Rivastigmine Transdermal Patch wurde dieEntscheidung für die Übernahme von Seroquel und Seroquel XR von LuyePharma auf Grundlage einer umfassenden Bewertung desÜbernahmekandidaten getroffen. Zu den berücksichtigten Faktorenzählten, ob der Kandidat ein Kernprodukt mit einem hohenVerkaufsvolumen und hohen Margen darstellt, ob er eine gutewettbewerbsfähige Positionierung hat, wie viel er zum bestehendenKernproduktportfolio beitragen kann und ob er dabei helfen kann, dieBetriebskompetenzen der Gruppe zu verbessern bzw. die strategischeRessourcenintegration zu optimieren.1. Umsatz durch den Erwerb von VorzeigeproduktenSeroquel (Quetiapinhemifumarat, sofortige Wirkstoffreisetzung, IR)und Seroquel XR (Retardformulierung) sind atypische antipsychotischeArzneimittel mit antidepressiven Eigenschaften. Die Hauptindikationenfür Seroquel sind die Behandlung von Schizophrenie und bipolarerErkrankung. Seroquel XR ist in einigen Märkten zudem für schweredepressive Störungen und generalisierte Angststörung zugelassen.Aufgrund ihrer schnellen Wirkung, ihrer guten Verträglichkeit undihrer hohen Patientencompliance sind die Produkte der Seroquel-Seriebei Ärzten und Patienten weit verbreitet und werden derzeit in mehrals 80 Ländern auf der ganzen Welt mit einer Gesamtanzahl von über 10Millionen Verordnungen vertrieben.Im Rahmen des Übernahmevertrags wird Luye Pharma die Assets vonSeroquel und Seroquel XR in 51 Ländern und Regionen erwerben,darunter China, Großbritannien, Brasilien, Australien, Saudi-Arabien,Mexiko, Südkorea, Thailand, Argentinien, Malaysia und andere Länderund Regionen in Asien, Lateinamerika, Afrika, Ozeanien und Osteuropa.Zu den Assets gehören unter anderem Marktzulasssungen,genehmigungsrechtliche Informationen, bestimmte Patente,entsprechende Geschäftsunterlagen und -daten, Fertigungs-Know-how undVertriebsnetze. Darüber hinaus hat AstraZeneca zugestimmt, LuyePharma eine exklusive, dauerhafte, kostenlose und unterlizenzierbareWarenzeichenlizenz in Verbindung mit anderen Lizenzrechten zugewähren. Der Gesamtbetrag der Transaktion in Höhe von 546 MillionenUS-Dollar wird von Luye Pharma in den kommenden Jahren in vierTranchen mit einer ersten Zahlung von 260 Millionen US-Dollarbezahlt.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leiden derzeitweltweit etwa 300 Millionen Menschen an Depressionen, 60 MillionenMenschen an einer bipolaren Erkrankung und 23 Millionen Menschen anSchizophrenie. Angaben des Zentrums für psychische Gesundheit desChinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention zufolge,gibt es in China über 100 Millionen Menschen mit einer Form vonpsychischer Erkrankung. Darunter leiden mehr als 6,4 Millionen anSchizophrenie und etwa 1,1 Millionen an einer bipolaren Erkrankung.Im Jahr 2017 betrug der Umsatz mit Produkten der Seroquel-Serie inasiatischen Ländern und Regionen einschließlich China rund 74Millionen US-Dollar. In China ist Seroquel auf der Liste dererstattungsfähigen Medikamente (National Drug Reimbursement List,NDRL), Ausgabe 2009, in der Kategorie B aufgeführt; Seroquel XR istim Juli 2017 über Versicherungsverhandlungen ebenfalls in die NRLDaufgenommen worden. Laut den IMS-Daten werden die Umsatzerlöse fürSeroquel und Seroquel XR in China voraussichtlich über 1 Mrd. RMBerreichen und haben gute Wachstumschancen auf den internationalenMärkten.Dr. Yehong Zhang, der CEO von Luye Pharma (International) sagte:"Erkrankungen des zentralen Nervensystems stellen weiterhin eineHerausforderung für Patienten und Gesundheitssysteme auf der ganzenWelt dar. Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unseremBemühen, ein Portfolio und eine Plattform zu entwickeln, die dabeihelfen, dieses Thema anzugehen. Darüber hinaus bekräftigen wir damitunser Bestreben zur Beschleunigung unserer internationalen Präsenz."2. Strategie hinter der AkquisitionIn Bezug auf Geschäftsstrategie und Produktpipelines folgt LuyePharma dem Grundsatz der langfristigen Planung mit dem Ziel einersystemischen und nachhaltigen Entwicklung. Zusammen mit der Übernahmedes transdermalen Pflaster- und Implantategeschäfts von Acino sowieder Gründung eines Unternehmens in Europa hat Luye Pharma einreichhaltiges Portfolio an Behandlungslösungen auf dem globalenZNS-Markt geschaffen. Durch erreichte Synergien zwischen Forschungund Entwicklung, Herstellung, sowie Verkauf und Marketing im In- undAusland wurde erfolgreich ein weltweites Geschäftsmodell aufgebaut.Dies bildet eine solide Grundlage für die internationale Förderungder Mikrosphären-Technologie. Die Einführung von globalen Kanälen,Markenreputation und ausgereifter Technologie für Seroquel wird eineentscheidende Rolle bei der Stärkung von Luye Pharmas globalemProduktportfolio und den Synergien zwischen verschiedenenstrategischen Märkten spielen.1) Aufbau eines Produktportfolios mit einem globalenWettbewerbsvorteilIn Bezug auf die Entwicklung von Pipelines im Bereich ZNS, einemder vier therapeutischen Kernbereiche des Unternehmens, hat LuyePharma derzeit sowohl in China als auch im Ausland mehrereWirkstoffkandidaten in der Entwicklung: Risperidon-Mikrosphären mitRetardformulierung zur Injektion (LY03004) zur Behandlung vonSchizophrenie und bipolaren Erkrankungen wurden von der FDA für dieBefreiung von pädiatrischen Studien nach Vorlage seiner NDA in denUSA zugelassen. Luye Pharma plant die Einführung von LY03004 in Chinaund den USA bis Ende dieses Jahres. Rotigotin-Mikrosphären mitRetardformulierung zur Injektion (LY03003) zur Behandlung vonParkinson wurden für klinische Phase-III-Studien in China zugelassenund in den USA von klinischen Phase-II-Studien befreit. Der Beginnder Studien in China und den USA ist für nächstes Jahr geplant. Dieklinischen Phase-II-Studien in China für AnsofaxinHydrochlorid-Retardtabletten (LY03005) zur Behandlung vonDepressionen sind abgeschlossen und haben den primärenWirksamkeitsendpunkt erreicht. Auch andere neueArzneimittelentwicklungsprojekte wie das Rivastigmine Multi-DayTransdermal Patch (30410) zur Behandlung von leichter bismittelschwerer Alzheimer-Demenz kommen reibungslos voran.Seroquel und Seroquel XR können mit Risperidon-Mikrosphären undAnsofaxin-Retardtabletten sowohl den Heimat- als auch denÜberseemarkt ergänzen, da sie die gleiche Patientenpopulationbedienen und es keinen exklusiven Wettbewerb gibt, wenn dieseMedikamente die gleichen Kanäle und werbetechnischen Ressourcennutzen. Seroquel und Seroquel XR können mit ihren schnell verfügbarennationalen und internationalen kommerziellen Ressourcen dazubeitragen, neue ZNS-Medikamente, wie Risperidon-Microsphären mitRetardformulierung und Ansofaxin-Retardtabletten, auf den Markt zubringen und zugänglich zu machen. Außerdem lässt sich damit dieglobale Wettbewerbsfähigkeit des ZNS-Portfolios von Luye Pharmaumfassend steigern.2) Verbesserung der Synergie auf internationalen MärktenDie Übergabeaufgaben beginnen mit dem Abschluss der erstenZahlung, wobei die Produktionstechnologie für die beiden Medikamenteschrittweise auf Luye Pharma übertragen wird. Die Produkte derSeroquel-Serie, insbesondere Seroquel XR, weisen sehrfortschrittliche Produktionsprozesse auf, weshalb Luye Pharma plant,diese Technologien nach der Übernahme in China einzuführen. Dies istauch das erste Mal, dass die Produktionstechnologie für Seroquel XRChina erreicht. Shandong Luye Pharmaceutical Co., Ltd. wird derzukünftige Produktionsstandort für die weltweite Auslieferung derSeroquel-Serie sein. Damit soll nicht nur die Produktionskapazitätder neuen Formulierungen gestärkt, sondern auch die weitereAusrichtung auf das globale Produktionsqualitätssystem ermöglichtwerden.Neben der synergetischen Wirkung auf die Produktion wird dieerfolgreiche Übernahme der Assets der Seroquel-Serie auch Synergienfür die Gesamtentwicklung und die strategische Planung desinternationalen Geschäfts von Luye Pharma, einschließlich des Aufbausvon Vertriebskanälen, bringen. Luye Pharma wird Ressourceninvestieren, um die Marktentwicklung durch effizienteManagementsysteme und umfassende Geschäftsnetzwerke zu verbessern unddas Umsatzpotenzial von Seroquel auf den internationalen Märkten vollauszuschöpfen. Das globale Kommerzialisierungsnetzwerk, das durchdiese Übernahme entsteht, wird auch die Vertriebseffizienz von LuyePharma in Europa deutlich erhöhen, wozu die Konsolidierung vonVerkaufsteams in bestehenden Märkten sowie eine erhöhte kommerzielleAbdeckung in Schwellenländern zählen.3) MarkenwertverbesserungDie Übernahme soll den Markenwert von Luye Pharma erhöhen undMöglichkeiten für die zukünftige Zusammenarbeit mit immer mehrhochkarätigen Partnern schaffen. Auf dem Weg zurInternationalisierung sucht Luye Pharma aktiv nach den bestenFusions- und Übernahmemöglichkeiten.3. Der "One Belt, One Road"-EffektDie Übernahme umfasst Handel in einer Reihe von asiatischen undosteuropäischen Ländern und Regionen, die ebenfalls Chinas Handels-und Infrastrukturinitiative "One Belt, One Road" einbeziehen. 