Luye Pharma: Geht es jetzt um die Wurst?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Luye Pharma am 27.06.2019, 19:16 Uhr, mit dem Kurs von 5,72 HKD. Die Aktie der Luye Pharma wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Luye Pharma nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Luye Pharma-Aktie hat einen Wert von 34,52. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,66). Auch hier ist Luye Pharma weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,66), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Luye Pharma.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Luye Pharma. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Luye Pharma weist derzeit eine Dividendenrendite von 2 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 1,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,49 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.