Luxusvilla auf der thailändischen Insel Koh Samui wird über Concierge Auctions versteigert werden

London (ots/PRNewswire) - Das weltweit tätige Luxus-AuktionshausConcierge Auctions wird eine Luxusvilla im exklusiven Resort Samujanaauf der Insel Koh Samui in Thailand versteigern - die ersteVersteigerung des Auktionshauses in diesem Land. Die zunächst mit 5Millionen US-Dollar aufgeführte Villa 22 wird am 9. Novemberversteigert werden. Der Mindestpreis liegt bei 2,5 MillionenUS-Dollar und die Gebotsabgabe wird am 6. November eröffnet werden.Die Auktion bringt die kumulative Reichweite von Concierge Auctionsauf 20 Länder weltweit.Die 1.203 Quadratmeter große, offene Villa hat ein preisgekröntesArchitekturdesign von Gary Fell und GFAB. Die Villa ist dankdeckenhoher Fenster hell und freundlich und verfügt über zwei moderneKüchen und mehrere Essbereiche im Innen- wie im Außenbereich, mitPlatz für über 15 Personen. So ist die Villa das perfekte Heim, dasWohnen und Unterhaltung vereint. Alle sechs Schlafzimmer sindklimatisiert und bieten ein Ensuite-Bad mit zwei Waschbecken undBadewanne. Zur Innenausstattung gehören ein privates Kino, einegeräumige TV-Lounge, ein Spiele-Zimmer und ein voll ausgestattetesFitnessstudio. Im Außenbereich hat die Villa einen großen privatenInfinity-Pool, Sonnenterrassen, einen Grillbereich, Landschaftsgärtenund einen eigenen Parkplatz.Samujana ist eine der begehrtesten geschlossenen WohnanlagenThailands. Sie umfasst 27 auf einem Hügel liegende Luxusresidenzen,die den Ozean überblicken. Die Anwohner genießen Sicherheit rund umdie Uhr und die Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Resorts wie Köche aufAbruf, einen Allwetter-Tennisplatz, Privatstrand-Zugang und einenRaum für Wellness-Behandlungen von thailändischen Therapeuten in derVilla. Die Anlage hat engagierte thailändische Mitarbeiter, dieasiatischen Service und asiatische Gastfreundschaft bieten. DieImmobilie ist zudem vollständig ausgestattet, um Mieteinnahmen zubieten, wenn sie nicht von ihrem Besitzer genutzt wird. Die Anwohnerhaben außerdem einfachen Zugang zu vielfältigen Outdoor-Aktivitätenwie Golf, Angeln, Schwimmen, Segeln, Tauchen und anderenWassersportarten. Das ganzjährig gemäßigte Klima des Golfs vonThailand ermöglicht es den Anwohnern, dieses Inselparadies das ganzeJahr über zu genießen.Koh Samui ist die zweitgrößte Insel Thailands und als weltweitesReiseziel für Luxusreisen etabliert. Die wunderschönen Strände,grünen Regenwälder und reiche Kultur - es gibt viele Tempel auf derInsel - werden durch zeitgenössischen Lifestyle vervollständigt, u.a. eine Reihe von Resorts und Golfclubs von Weltklasse sowie einegroße Vielfalt an Restaurants, Spas, Einkaufsmöglichkeiten undWassersporteinrichtungen. Samujana liegt nur 3,5 km vom SamuiInternational Airport entfernt. Der buddhistische Tempel Wat PlaiLaem und das Fischerdorf Bophut sind mit dem Auto in jeweils wenigerals 15 Minuten zu erreichen.Die Immobilie kann nach Vereinbarung eines Termins besichtigtwerden. Um einen Termin auszumachen oder sich für die Teilnahme ander Versteigerung zu registrieren, besuchen Sie bittewww.conciergeauctions.com.Pressekontakt:Alice Lacey alice@relevanceinternational.com+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell