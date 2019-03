Luxusvilla in Portugals exklusivem Algarve Resort Quinta do Lago wird auf einer Auktion ohne Mindestpreisangebot von Concierge Auctions versteigert

Finanztrends Video zu



London (ots/PRNewswire) - Führender, globaler HandelsplatzConcierge Auctions versteigert die Villa San Lorenzo in der Quinta doLago - der exklusivsten geschlossenen Gemeinschaft und Golfanlage inder Algarve-Region von Portugal. Dies ist die erste Versteigerung inPortugal von Concierge Auctions, das in 27 Ländern und 40US-Bundesstaaten/Gebieten tätig ist. Die bisher mit 20 Mio. EURbewertete Immobilie wird am 30. April ohne Mindestpreisangebotversteigert. Gebote werden ab dem 25. April angenommen.Die mit neun Schlafzimmern und neun Badezimmern ausgestatteteVilla befindet sich auf einem außergewöhnlich großen Doppelgrundstückvon insgesamt 1.537 Quadratmetern. Die im mediterranen Baustilerbaute Villa bietet ein luftiges und offenes Wohnerlebnis und istmit Marmorsäulen, Kassettendecken und wunderschöne Fliesenausgestattet. Mit einer großen Wohnküche, einem Weinkeller, Kinoraum,Pool, einer Sauna und einer kompletten Außenküche bietet die Villaideale Möglichkeiten zur Durchführung vonUnterhaltungsveranstaltungen. Auf dem Gelände befinden sich gepflegteGärten mit einem rot gefliesten Jacuzzi und einer Steinterrasse.Quinta do Lago ist ein globales Reiseziel sowohl für Besucher alsauch für Einwohner. Das Resort liegt in der beliebten Algarve-Regionund verfügt über einen direkten Zugang zum Atlantik und zur RiaFormosa, einem Naturpark mit einer Vielzahl von Wildtieren. Mit einerFläche von über 607 Hektar ist die Quinta do Lago ein beliebtes Zielfür Golfliebhaber und beherbergt weltweit renommierte Golfplätze wieden San Lorenzo- und den Quinta do Lago-Golfplatz. Wassersportartenwie Jetski und Segeln werden im Resort ebenfalls angeboten. Alseigenständige Gemeinschaft bietet die Quinta do Lago seinen Bewohnernsowohl Komfort als auch Sicherheit.Der Flughafen Faro, von dem aus Flüge nach London in 2 Stunden 40Minuten, Dublin in 2 Stunden 55 Minuten und Paris in 2 Stunden 40Minuten möglich sind, ist nur 30 Autominuten von der Quinta do Lagoentfernt.Charlie Smith, Berater für den europäischen Markt bei ConciergeAuctions, erklärt: "Wir freuen uns, das Concierge Auctions-Modellnach Portugal zu bringen, das aufgrund seiner hervorragendenLebensqualität und seines beliebten Golden Visa-Programms einabsoluter Favorit bei Käufern von Zweitimmobilien ist. Quinta do Lagobietet das Beste aus dem portugiesischen Lebensstil und gilt sowohlbei Urlaubern als auch bei Immobilienkäufern als eines dergefragtesten Resorts Europas."Die Villa steht täglich von 13-16 Uhr und nach Vereinbarung fürBesucher zur Verfügung. Weitere Informationen zur Villa oder derBuchung eines Besichtigungstermins finden Sie unterwww.conciergeauctions.comPressekontakt:Alice Laceyalice@relevanceinternational.com+442038688700Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833903/Portugal_Villa.jpgOriginal-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell