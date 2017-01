Luxusuhren-Gründer Walter Lange im Alter von 92 Jahren gestorben

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

GLASHÜTTE (dpa-AFX) - Der Wiederbegründer des Luxusuhren-Labels Lange & Söhne, Walter Lange, ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben.



"Ein riesiger Verlust nicht nur für uns, sondern für die gesamte Uhrenindustrie", sagte Unternehmenssprecher Arnd Einhorn der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Lange, der in den vergangenen Jahren als Repräsentant der Firma aus dem sächsischen Glashütte tätig war, habe als Pionier die gesamte Branche geprägt. Im Dezember sei er noch am Firmensitz in Glashütte gewesen. "Lange war einer der wichtigsten Personen der Uhrenindustrie", so Einhorn.