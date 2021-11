Luxusmarken stellen neue Geschäfte in Zentralchina vor, Hang Lung wertet den Luxuseinzelhandel durch sein Heartland 66 in Wuhan auf

Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Wuhan, eine aufstrebende Metropole mit unersetzlicher Bedeutung in Zentralchina, ist zu einem Magneten für globale Marken und Einzelhändler geworden, die ihre Präsenz in der Region ausbauen wollen. Es bietet auch die besten Voraussetzungen für das Heartland 66, einen Geschäftskomplex von Weltrang in Wuhan, der von dem hoch angesehenen Bauunternehmen Hang Lung Properties errichtet wurde. Mit einer Gesamtbruttogeschossfläche von rund 450.000 Quadratmetern umfasst das Heartland 66 ein im März eröffnetes 177.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum der Spitzenklasse, einen Büroturm der Klasse A und hochwertige Service-Wohnungen.Erst kürzlich haben eine Reihe von Top-Luxusmarken ihre neuen Geschäfte im Heartland 66 eröffnet, darunter die Marken von LVMH, Kering und Richemont sowie andere renommierte Marken. Zusammen mit Heartland 66 wird ihre Präsenz zweifellos dazu beitragen, den Markt für gewerbliche Luxusgüter in Hubei und sogar in Zentralchina aufzuwerten.Ein brandneuer Weltklasse-Komplex hervorgehoben durch prestigeträchtige globale MarkenDas Heartland 66, das als High-End-Komplex mit Qualitätsangeboten positioniert ist, hat seine Anziehungskraft als Wahrzeichen für Mode und Lifestyle bewiesen, indem es zum Ziel vieler globaler Marken wurde, ihre ersten Geschäfte, Flagship-Stores und exklusiven Läden in Wuhan und Zentralchina zu eröffnen.Im ersten Stock des Einkaufszentrums befinden sich LOUIS VUITTON, GUCCI und DIOR (etagenübergreifenden Geschäfte der Marken in China), CELINE, LOEWE, BERLUTI und MOYNAT (die ersten in Zentralchina), BALENCIAGA (die ersten in Wuhan), FENDI und RIMOWA (exklusiv in Wuhan) sowie SAINT LAURENT, BURBERRY, BOTTEGA VENETA, Loro Piana und MONCLER. Da bald weitere Marken ihre Geschäfte hier eröffnen werden, um sich der Flotte anzuschließen, wird Heartland 66 den Luxuseinzelhandel in der Stadt anführen.Im zweiten Stockwerk haben MULBERRY, VILEBREQUIN und PHILIPP PLEIN ihre ersten Boutiquen in Zentralchina eröffnet. Inzwischen haben auch KENZO, LONGCHAMP und MARC JACOBS ihre ersten Geschäfte in Wuhan eröffnet und damit den modischen Lifestyle neu definiert.Eine Reihe von hochwertigen Schmuck- und Accessoiremarken haben hier ihre neuen Boutiquen eröffnet, darunter BVLGARI und PIAGET (erstes Direktverkaufsgeschäft in Zentralchina), CHAUMET (exklusiv in Wuhan), FRED (erstmals in Wuhan), POMELLATO und MONETA (erstmals in Zentralchina); Zu den Boutiquen für Uhren und Handschriften gehören HUBLOT (die erste in Zentralchina), VACHERON CONSTANTIN und MONTBLANC (exklusiv in Wuhan), OMEGA, JAEGER-LECOULTRE und IWC, usw. Die stilvollen Elemente, die sie mitbringen, verleihen dem Heartland 66 einen weiteren modischen Glanz.Ein inspirierender Lifestyle-Raum mit urbaner Modemarke sDa die internationalen Einkaufserlebnisse immer vielfältiger werden, bietet Heartland 66 auf der Etage B1 auch eine große Auswahl an Marken wie FURLA, APM Monaco, UGG, DIANE VON FURSTENBERG, maje, SANDRO, BORA AKSU, ba&sh, THEORY, DIOR BEAUTY usw., die einen stilvollen Look für das städtische Leben bieten. In den oberen Etagen werden die Gäste mit einer erstaunlichen Auswahl an Sportbekleidung, Designermarken, globaler Küche, Kindererziehung, Freizeit und Unterhaltung empfangen, die die Lebensqualität der Einwohner von Wuhan und sogar von Zentralchina verbessern und Inspirationen für ihren Lebensstil liefern.Heartland 66, das stolz die Marke Hang Lung "66" übernommen hat, um das Konzept "Pulse of the City" zu demonstrieren, bringt neuen Schwung in den gehobenen Handelsmarkt in Wuhan, Hubei und sogar in Zentralchina und erschließt das Potenzial des Premium-Einzelhandelsmarktes.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673530/Heartland_66_Wuhan.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1673529/Heartland_66_DIOR_Cross_floor_Store.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1673531/Heartland_66_CHAUMET_Exclusive_Store_Wuhan.jpgPressekontakt:Boey Lei+86 13632189130boeylei@rfthunder.comOriginal-Content von: Heartland 66, übermittelt durch news aktuell