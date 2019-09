Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Köln (ots) - Ab 1. November wird das Streaming-Angebot desUS-amerikanischen Technologiekonzerns Apple in Deutschland für einemonatliche Gebühr von nur knapp fünf Euro verfügbar sein. EineEinschätzung von Lisa Jäger, Partner und Expertin fürMonetarisierungsstrategien im Bereich Medien bei der globalenStrategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners.Bei ihrer jüngsten Keynote am 10. September gab Apple nebenInformationen zu neuen Smartphones und Tablets auch Details über dasneue Streaming-Angebot des Konzerns bekannt: Apple TV+ wird ab 1.November dieses Jahres für monatlich 4,99 Euro nutzbar sein. Kunden,die ab dem 10. September ein neues iPhone, iPad, einen Apple TV, Macoder iPod touch kaufen, erhalten den Dienst ein Jahr kostenlos.Inhaltsstruktur entspricht KundenvorliebenMit diesem Preis liegt Apple TV+ deutlich unter der direktenKonkurrenz auf dem deutschen Markt. Netflix etwa kostet je nachAbo-Modell zwischen 7,99 und 15,99 Euro; die in Amazon Primeenthaltenen Streaming-Inhalte können Kunden für 7,99 Euro nutzen; dasSport-Angebot von DAZN gibt es für 11,99 Euro. Einzig dasPremium-Angebot von TVNOW, dem Videoportal der Mediengruppe RTL, istebenfalls für 4,99 Euro pro Monat erhältlich. Doch wie werden Kundenreagieren? In einer aktuellen Simon-Kucher-Umfrage gaben dieBefragten an, dass der mit Abstand wichtigste Grund, sich für einenStreaming-Anbieter zu entscheiden, die Attraktivität seiner Inhaltesei. Apple kündigte an, dass bereits ab dem Start von Apple TV+ unteranderem neun exklusive Serien, Filme und Dokumentationen inZusammenarbeit mit Hollywoods-Stars wie Jennifer Aniston, ReeseWitherspoon und Oprah Winfrey verfügbar sein werden. Dabei reicht dasAngebot von Dramen und Komödien über Tier-Dokus bis hin zu Cartoons -die vermutlich hochwertig produzierten Inhalte scheinen für einebreite Kundenzielgruppe gemacht zu sein. Damit würde Apple TV+ daswichtigste Auswahlkriterium vieler Streaming-Fans erfüllen.Überraschend niedriger PreisUmso erstaunlicher ist der Preis des neuen Streaming-Dienstes. Inder Studie gaben die Teilnehmer an, einen Preis von rund 10 Euro alsfair und 5 Euro als billig zu empfinden. Apple unterschreitet hieralso die Zahlungsbereitschaft seiner potenziellen Kunden deutlich,und verschenkt damit bares Geld. Konsumenten wird das freuen - da dieMehrzahl in der Umfrage angab, Apple TV+ nicht anstatt sondernzusätzlich zu ihrem bisherigen Streaming-Angebot buchen zu wollen,steigen monatliche Ausgaben nicht so stark wie erwartet.Steigender Wettbewerb innerhalb der BrancheFür Apple und seine Mitbewerber zieht der Wettbewerb deutlich an:Streaming-Nutzer werden sich voraussichtlich nicht mehr für eineneinzigen Anbieter entscheiden, sondern mehrere gleichzeitigabonnieren. So stehen Streaming-Firmen künftig im ständigenKonkurrenzkampf um ihren Anteil an den Ausgaben jedes Konsumenten(dem sogenannten "Share of Wallet"). Apples Strategie ist offenbar,sich über einen günstigen Preis rasch eine hohe Reichweiteaufzubauen.Anders sieht die Situation in den USA aus: Hier bieten zahlreicheKonkurrenten wie Netflix, Hulu, HBO und Co. ihre Basis-Paketeebenfalls zu Preisen zwischen 4,99 und 8,99 US-Dollar an, wenngleichPremiumangebote ohne Werbung zwischen 11,99 und 14,99 Dollar liegen.Hier ist Apple - vorsichtig geworden nach den letztenMarkteinführungen mit hohen Produktpreisen und sinkenden Umsatzzahlen- weniger aggressiv unterwegs. Der Konzern baut sein gewohnteshochpreisiges Image in diesem Bereich nicht weiter aus; mit Blick aufden Launch weiterer iPhone-Modellen durchaus ein smarter Move. Obsich die Strategie letztlich auszahlt, wird sich zeigen.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitüber 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Sabrina Müller (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 128E-Mail: sabrina.mueller@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell